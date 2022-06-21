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環球晶：產線稼動率滿 長約看到2031年

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

環球晶（6488）董事長徐秀蘭今（21）日表示，目前小尺寸需求比先前較弱外，其他廠都滿載，公司與客戶簽訂長約有的已超越2028年上看到2031年。今日股價方面，早盤最高到514元。

環球晶今日舉行股東會，由徐秀蘭主持，景氣不管好壞，環球晶都是精實管理。徐秀蘭表示，產線稼動率還是滿，12吋廠一分鐘都無法停工，對上游來講還是很健康。

110年受到消費型產品的強勁成長與疫情帶來的遠距模式推升對半導體的需求，加上AI、5G、電動車等科技浪潮的推波助瀾，環球晶圓全年維持滿載生產，透過積極調動全球產能、運用各國據點彈性調配，持續安全並穩定的出貨、滿足客戶要求、交出亮麗成績。

110年全年營收突破600億大關，創歷史新高，全年營業毛利率達38.1%，創歷史第二高，全年營業淨利率為28.9%，創歷史第三高的佳績。

環球晶 股東會

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