尼得科超眾當四年台日混血 董座永井淳一如何拚轉盈？

日本電產（Nidec）入主台灣散熱模組大廠尼得科超眾滿4年，成績如何？日方持股從48%一路加碼到86.3%，但2022年第1季卻出現14年來首度虧損，如何檢視這間台日混血散熱模組廠成績單？

尼得科超眾一度是台灣散熱模組龍頭，創辦人吳惠然也是台灣散熱模組推手，但他2017年突然辭世，吳家雖接手經營，但2018年日本電產宣布公開收購48%股權成功，至此超眾（6230）經營權正式移轉，成為日本電產集團旗下子公司，並更名為尼得科超眾。

2021年初吳家宣布賣出剩餘手中持股給日本電產，至此吳家勢力已完全淡出（連董事會也已退出），日本電產一路買股從48%增持至86.3%，未來是否繼續加碼超過9成申請私有化，雖日方不鬆口，但也持續是業界關注的焦點。

至於這家台日混血的散熱模組廠經營成果如何？盤點2018年至2021年共4年，這家老牌散熱模組廠營收成長55%，2021年來到110億元，但營收雖創高，但2021年獲利並沒有同步，主要是受到台幣升值及原料成本大漲影響，甚至獲利反比2020年衰退55%。

今年首季尼得科超眾出現赤字，單季虧損0.32元，創14年來首度紅字紀錄，公司表示，主要是為了興建越南廠，跟母公司日本電產借貸3000萬美元，台幣匯率貶值導致認列5200萬元未實現匯兌損失，另外又加速提列老舊設備打消3000萬元設備折舊所致，這部分預期後續不會再有大額開銷。

董事長永井淳一20日在股東會上致詞表示：今年將努力增加既有產品市占率，積極開發潛在客戶及新品，衝刺營收規模化，追求多元化成長，透過價格移轉、改善設計降低成本、自動化導入、生產線升級等方式，希望營益率年中就可以迅速恢復，「甚至超過過去水準」，換言之，拚轉虧為盈有十足信心。

手機散熱市占率15%，車用市場還在熬

盤點尼得科超眾4年來成績單，就得先回顧日本電產收購超眾後第一場法說會中提到最看好的兩大綜效：手機跟車用市場。

日本電產生產的微型精密馬達應用廣，從家電到電腦硬碟馬達都是佈局範圍，甚至iPhone在內的智慧手機也都有日本電產零件身影，也讓外界對日電產買下散熱模組廠一著棋背後策略充滿想像。

審視尼得科超眾在手機跟車用市場佈局成績單，在智慧手機方面還算不錯，根據尼得科超眾估算，2021年在智慧手機散熱模組市占率已經達15%，不過今年智慧手機遇逆風：三星宣布暫停採購零組件。不只是客戶庫存過高，尼得科超眾也面對陸企競爭壓力，第1季營收中，手機營收貢獻僅2%，也比去年4~5%還要少，據了解，由於價格競爭激烈，尼得科超眾坦言技術不是問題，但價格若跟不上未來也不願硬接。

在車用市場佈局，則因為汽車供應鏈需長時間驗證，目前也還沒一撇。尼得科超眾說，目前正跟日電產積極配合中，會一步一步來，瞄準的會是車用高功率元件散熱模組，比方IGBT等，但目前尚未到客戶量產階段。