全球晶圓代工產值連11季創新高 達319.6億美元

集邦科技今日發布全球晶圓代工產值調查報告指出，受惠伺服器、高效能運算、車用與工控等領域產業結構性增長需求不墜，加上漲價調升，使2022年第1季晶圓代工產值連續11季創下新高，達319.6億美元，季增幅8.2%，但比前一季略為收斂。

至於排名方面，台積電市占率增至53.6%，再增1.5個百分分點，蟬聯冠軍寶座；最大變動為合肥晶合集成（Nexchip）超越高塔半導體（Tower）升至第九名。

因台積電（2330）在去年第4季全面調漲晶圓價格，該批晶圓主要於2022年第1季產出，加上高效能運算需求持續旺盛及較佳的外幣匯率助攻，使台積電第1季營收達175.3億美元，季增11.3%。

台積電各製程節點的營收季增幅普遍都達約10%，又以7/6奈米以及16/12奈米製程因小幅擴產，成長幅度最高，僅5/4奈米製程營收因蘋果iPhone 13進入生產備貨淡季影響而有衰退。

反觀三星的晶圓代工事業，受電視，智慧型手機等市況萎靡影響，導致三星晶圓代工部門System LSI CIS、驅動IC等需求減弱，加上4奈米擴產與良率改善速度不如預期，成為本季唯一營收負成長晶圓代工廠，營收達53.3億，季減3.9%，市占率也因此下滑至16.3%。

聯電同樣受惠於漲價晶圓帶動，營收創下22.6億美元，季增6.6%，列居第三名，不過今年聯電新增產能尚未開出，故各製程營收占比大致與去年第4季相同。

格羅方德（GlobalFoundries）本季營收達19.4億美元，季增5.0%。由於晶圓出貨量大致與前季持平，成長主因是平均單價調整與產品組合優化，位居第四名。

另外，作為美系主要晶圓代工業者之一，格羅方德長年協助生產「美國製造」國安與航太相關晶片，近期再度規畫生產45奈米SOI製程產品，支持國防航空系統運作，首批生產晶片預計於2023年開始交付。

中芯國際受惠於近期產能順利開出帶動晶圓出貨量增加，同時產品組合逐步往結構性緊缺產品轉移，如消費性PMIC、AMOLED DDI以及工控、車用PMIC、MCU等，帶動營收持續成長，第一季營收達18.4億美元，季增16.6%，位居第五名。

第六至第八名依序為華虹集團、力積電、世界先進，分別受惠於產能利用率持續滿載、新產能開出、平均銷售單價及產品組合調整，營收表現皆有成長。

合肥晶合集成第1季營收達4.4億美元，季增26.0%，成長幅度為前十大業者最高，同時也超越高塔半導體（Tower）躍居第九名，更拉近與第八名世界先進之間的市占差距。

集邦指出，合肥晶合集成目前以生產0.1Xμm及90nm大尺寸驅動IC為主，2022年將延續積極擴產的基調，目標完成N2廠區產能建置。同時，為降低單一市場景氣下行循環可能的風險，也加速開發TDDI、CIS、MCU與PMIC等多元產品平台腳步，而目前合肥晶合集成已與SmartSens合作成功開發90奈米 CIS產品，量產後將能貢獻非驅動IC營收。

列居第十的高塔，則受惠於工控、車用analog相關晶片仍相對緊缺，第1季營收成長至4.2億美元，季增2.2%。

高塔為延續在電源管理IC（PMIC）領域技術製程優勢，近期也積極開拓PMIC技術應用，開發更高電壓耐受性並有效縮小晶片面積，以供應CPU、GPU等高效能運算以及車用、工控電源管理所需。

展望2季晶圓代工市況，集邦預期，隨著少量晶圓代工產能增加帶動整體出貨成長，第2季前十大晶圓代工產值仍將維持成長，但考量消費性終端產品需求持續不振，加上漲價晶圓貢獻已大致反映在第1季，季增幅將再收斂。