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集邦：6月下旬面板報價跌勢未止

經濟日報／ 記者李珣瑛／即時報導

據TrendForce集邦諮詢旗下面板研究中心WitsView睿智顯示今（20）日公告調研數據，2022年6月下旬，面板價格持續全面走跌，電視面板以65吋及32吋報價月減10.6%和15.2%跌幅最深；監視器面板三尺寸跌幅介於5.3%至7.9%之間；筆電面板報價月減2.3%至8.6%不等，

WitsView睿智顯示公告6月下旬電視面板報價，其中65吋電視面板本期均價為127美元，相較5月下降15美元，相較6月上旬下降9美元；55吋電視面板本期均價為89美元，相較5月下降8美元，相較6月上旬下降5美元；43吋電視面板本期均價為55美元，相較5月下降6美元，相較6月上旬下降3美元；32吋電視面板本期均價為28美元，相較5月下降5美元，下降15.2%，是本月價格降幅最大的面板產品。

監視器面板各尺寸價格走勢：27吋IPS面板的均價從6月上旬的73.7美元下降至本期的71.7美元，而與5月相比則降價4美元；23.8吋IPS面板本期均價59.6美元，與5月相比降價5美元，降幅7.7%；21.5吋TN面板本期均價46.8美元，與5月相比降價4美元，降幅7.9%。

筆記型電腦用面板價格也同步走弱，17.3吋TN面板本期均價為42.8美元，15.6吋Value IPS面板本期均價為48.6美元，14.0吋TN面板本期均價為30.9美元，三款筆記本面板的價格與5月相比均下降2.9美元、與6月上旬相比均下降1.9美元。

此外，11.6吋TN面板本期均價為25.1美元，與5月相比下降0.6美元、與6月上旬相比下降0.3美元。

電視面板 筆電 筆記型電腦

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