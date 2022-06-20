首季晶圓代工產值季增8.2% 台積電市占53.6%穩居冠軍

據TrendForce研究顯示，今年第1季晶圓代工產值319.6億美元，季增8.2%，連續十一季創新高，包括伺服器、高效能運算、車用與工控等領域產業結構性增長需求不墜，成為支持中長期晶圓代工成長的關鍵動能；台積電（2330）市占率53.6%，穩居冠軍寶座，另外，前十大排名中最大變動為合肥晶合集成（Nexchip）超越高塔半導體（Tower），擠至第九名。

台積電在去年第4季全面調漲晶圓價格，該批晶圓主要是今年第1季產出，加上高效能運算需求持續旺盛，及較佳的外幣匯率，台積電首季營收175.3億美元，季增11.3%，市占率53.6%。

各製程節點的營收季增幅普遍都達約10%，其中7/6nm及16/12nm製程因小幅擴產，成長幅度最高，5/4nm製程營收因蘋果（Apple）iPhone 13進入生產備貨淡季影響出現衰退。

受電視，智慧型手機等市況萎靡影響，導致System LSI CIS、驅動IC等需求減弱，加上4nm擴產與良率改善速度不如預期，位居第二名的三星成為首季唯一營收負成長的晶圓代工廠，單季營收53.3億，季減3.9%，市占率下滑至16.3%。

聯電（2303）同樣受惠於漲價晶圓帶動，首季營收22.6億美元，季增6.6%，列居第三名，不過今年聯電新增產能尚未開出，各製程營收占比大致與去年第4季相同。

格羅方德（GlobalFoundries）首季營收19.4億美元，季增5%。由於晶圓出貨量大致與前季持平，成長主因是平均單價調整與產品組合優化，位居第四名。另外，作為美系主要晶圓代工業者之一，格羅方德長年協助生產「美國製造」國安與航太相關晶片，近期再度規劃生產45nm SOI製程產品支持國防航空系統運作，首批生產晶片預計2023年開始交付。

中芯國際（SMIC）受惠於近期產能順利開出帶動晶圓出貨量增加，同時產品組合逐步往結構性緊缺產品轉移，如消費性PMIC、AMOLED DDI及工控、車用PMIC、MCU等，帶動營收持續成長，第1季營收18.4億美元，季增16.6%，位居第五名。

第六至第八名依序為華虹集團（HuaHong Group）、力積電（PSMC）、世界先進（VIS），分別受惠於產能利用率持續滿載、新產能開出、平均銷售單價及產品組合調整，營收表現都有成長。

合肥晶合集成第1季營收4.4億美元，季增26.0%，成長幅度為前十大業者最高，同時超越高塔半導體（Tower）躍居第九名，更拉近與第八名世界先進之間的市占差距。

據TrendForce了解，合肥晶合集成目前以生產0.1Xμm及90nm大尺寸驅動IC為主，2022年將延續積極擴產的基調，目標完成N2廠區產能建置。同時，為降低單一市場景氣下行循環可能的風險，加速開發TDDI、CIS、MCU與PMIC等多元產品平台腳步，目前合肥晶合集成已與SmartSens合作成功開發90nm CIS產品，量產後將能貢獻非驅動IC營收。

列居第十的高塔則是受惠於工控、車用analog相關晶片仍相對緊缺，第1季營收成長至4.2億美元，季增2.2%。為延續在PMIC領域技術製程優勢，近期也積極開拓PMIC技術應用，開發更高電壓耐受性並有效縮小晶片面積，以供應CPU、GPU等高效能運算及車用、工控電源管理所需。

展望2季晶圓代工市況，TrendForce預期，隨著少量晶圓代工產能增加帶動整體出貨成長，將使第2季前十大晶圓代工產值維持成長態勢，不過，考量消費性終端產品需求持續不振，加上漲價晶圓貢獻已大致反映在第1季，季增幅將再收斂。