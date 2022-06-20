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台灣半導體企業薪酬「突破天際」 收入差距引發媒體擔憂

集微網／ 集微網

集微網消息，據台媒對年報數據統計，去年台灣上市企業中，人均薪酬排行榜前十，有8家公司來自於半導體行業，瑞鼎科技（Raydium）以人均612萬元新台幣的薪酬水平高居榜首，上漲速度也達到同比153.4%，上市企業中，同樣是半導體廠商淩陽創新科技以人均395萬元新台幣位居榜首。

其他主板上市的高薪酬半導體企業，還包括聯詠微電子（516萬）、聯發科（514萬）、思創科技（495萬）和瑞昱半導體（487萬），台積電人均薪酬為243萬元新台幣，在同行業上市公司中僅排名第19位，在全部主板企業中排名第45位。

相比之下，同一市場上市的餐飲旅遊等上市公司，人均薪酬甚至低於30萬元新台幣，曡加通脹壓力，員工實際收入可能進一步惡化，媒體擔憂這將拉大收入差距，使服務業勞動力長期供給不足。

半導體 上市公司 台積電

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