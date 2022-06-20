台灣半導體企業薪酬「突破天際」 收入差距引發媒體擔憂

集微網消息，據台媒對年報數據統計，去年台灣上市企業中，人均薪酬排行榜前十，有8家公司來自於半導體行業，瑞鼎科技（Raydium）以人均612萬元新台幣的薪酬水平高居榜首，上漲速度也達到同比153.4%，上市企業中，同樣是半導體廠商淩陽創新科技以人均395萬元新台幣位居榜首。

2022-06-20 20:35