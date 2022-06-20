傳統淡季與晶圓漲價效應相抵 Q1晶圓代工產值季增8.2%

據TrendForce研究顯示，儘管消費性電子需求持續疲弱，但伺服器、高效能運算、車用與工控等領域產業結構性增長需求不墜，成為支持中長期晶圓代工成長的關鍵動能。同時，由於2022年第1季產出大量漲價晶圓，推升該季產值連續11季創下新高，達319.6億美元，季增幅8.2%較前季略為收斂。排名方面，最大變動為合肥晶合集成超越高塔半導體至第九名。

由於台積電在去年第4季全面調漲晶圓價格，該批晶圓主要於2022年第1季產出，加上高效能運算需求持續旺盛及較佳的外幣匯率助攻，使台積電本季營收達175.3億美元，季增11.3%。而各製程節點的營收季增幅普遍都達約10%，又以7/6nm以及16/12nm製程因小幅擴產使成長幅度最高，僅5/4nm製程營收因蘋果iPhone 13進入生產備貨淡季影響而有衰退。

受電視，智慧型手機等市況萎靡影響，導致System LSI CIS、驅動IC等需求減弱，加上4nm擴產與良率改善速度不如預期，位居第二名的三星成為本季唯一營收負成長晶圓代工廠，營收達53.3億，季減3.9%，市占率也因此下滑至16.3%。聯電同樣受惠於漲價晶圓帶動，營收創下22.6億美元，季增6.6%，列居第三名，不過今年聯電新增產能尚未開出，故各製程營收占比大致與去年第4季相同。

格羅方德本季營收19.4億美元，季增5%。由於晶圓出貨量大致與前季持平，成長主因是平均單價調整與產品組合優化，位居第四名。另外，作為美系主要晶圓代工業者之一，格羅方德長年協助生產「美國製造」國安與航太相關晶片，而近期再度規劃生產45nm SOI製程產品支持國防航空系統運作，首批生產晶片預計於2023年開始交付。

中芯國際受惠近期產能順利開出帶動晶圓出貨量增加，同時產品組合逐步往結構性緊缺產品轉移，如消費性PMIC、AMOLED DDI以及工控、車用PMIC、MCU等，帶動營收持續成長，第1季營收18.4億美元，季增16.6%，位居第五名。