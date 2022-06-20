愛普正式加入UCIe產業聯盟 助全球Chiplet生態系發展

記憶體矽智財供應商愛普*（6531）今日宣布正式加入UCIe（Universal Chiplet Interconnect Express）產業聯盟。為台灣IC設計商中，首批加入UCIe產業聯盟之企業，愛普將積極參與UCIe產業聯盟，與其他成員共同致力於UCIe 1.0版本規範和新一代UCIe技術標準的研究與應用，一同創建更健全的小晶片系統（chiplet）生態系。

UCIe，又稱小晶片互連產業聯盟，是由半導體產業中的領先廠商組成，包括國際大廠如Google Cloud、英特爾、Meta、微軟、AMD、高通、三星，及台灣廠商如台積電及日月光。

此十家企業於2022年3月共同成立UCIe，期能將小晶片互連技術標準化。目前聯盟已建立了UCIe 1.0標準，並預計以此促成chiplet介面規範的標準化，以形成基礎架構供各種晶片互連。做為一種開放的互連規範，業界預期 UCIe能促成膠水晶片生態系的建構，使chiplet能在封裝層級實現普遍互聯和開放之生態系統，讓業界突破摩爾定律的限制。

愛普表示，近年來數位轉型、5G、HPC、物聯網等需求及應用，帶動對半導體晶片的需求、加速半導體新技術的進程。其中尤以人工智慧（AI）及高效能運算(HPC)等應用快速成長，更使得半導體製程對封裝的要求愈來愈高。

愛普強調，在此背景下，新一代異質晶片設計架構，如小晶片、異質整合與相關的先進封裝技術，逐漸成為在業界中竄起之新領域。

愛普指出，該公司開發的全新DRAM介面的異質整合高頻寬記憶體，即愛普的VHM(Very High-Bandwidth Memory)技術，已於2021年成功量產。愛普提供的VHM產品，包含了客製化DRAM設計及DRAM與邏輯晶片的整合介面VHMLInK。

隨著3D堆疊封裝的異質整合技術成為新顯學，愛普的VHM技術，軑可支援小晶片設計架構，透過WoW (Wafer-on-wafer)技術，愛普以先進封裝技術將邏輯運算核心與記憶體整合為單一晶片，提供業界優異的記憶體解決方案。

愛普AI事業部副總劉景宏表示，愛普一直積極拓展新的終端應用市場，尤其正打造AI事業部的應用生態系。包括邊緣運算、高速運算及人工智慧等各類應用場景，都大量導入chiplet的的封裝架構，也帶動相關客製化記憶體解決方案整合。

劉景宏表示，愛普已在2021年成功實現WoW技術量產，成為市場中客製化記憶體領先廠商，並具有獨特的產業地位。他強調，展望未來，希望加入UCIe聯盟後，愛普能攜手產業領先者，一同貢獻並打造全新的chiplet生態系。