需求疲弱、庫存升高 集邦：第3季DRAM價格下跌3~8%

集邦科技今日發布調查報告指出，儘管第3季進入傳統產業旺季效應，但預估第3季DRAM市場況，仍不敵俄烏戰事、高通膨導致消費性電子需求疲弱的負面影響，整體DRAM庫存上升，將第3季DRAM價格下跌3~8%，且不排除部分產品別如個人電腦（PC）與智慧型手機應用領域的DRAM產品，跌幅逾8%。

集邦指出，PC DRAM方面，因需求持續走弱，引發PC OEM廠商下修整年出貨目標，升高 DRAM庫存，預估第3季PC OEM廠仍將著重在調整與去化DRAM庫存，採購力道尚難回溫。

集邦並預估，整體DRAM產業仍處於供過於求，因此即便PC需求不振，但供應商仍難以減少PC DRAM供給量，造成供貨位元數持續小幅季增，加重PC DRAM價格跌勢，跌幅將介於3~8%。

至於先前支撐買氣的伺服器DRAM方面，集邦調查，目前客戶端的庫存7~8周略為偏高，而伺服器領域目前又為原廠銷售的主要出海口，但客戶端的位元需求量仍不足以完全消耗投片量增加與製程演進所帶來的位元產出。

集邦預估受到消費類別的PC DRAM及mobile DRAM下半年需求不明朗，原廠將產能移轉至伺服器DRAM，導致供應商必須透過如兩季度的價格綁定等銷售策略，或提高在手庫存壓抑價格跌幅，但也將使第3季serve DRAM價格將下跌0~5%。

Mobile DRAM方面，由於終端消費市場銷售仍不如預期，迫使原廠逐季微幅調降mobile DRAM生產比重，並轉至伺服器 DRAM，藉此穩定市場庫存以及價格。

雖然供應商產能轉向伺服器，但因供應商製程轉進挹注，mobile DRAM位元供給量並沒有因此明顯下降，且單機平均搭載容量未顯著提升，預料第3季跌幅會比第2季還大，跌幅約3~8%。

至於繪圖用 DRAM方面，由於買方面臨庫存增加以及後續通路需求的不確定性，市場拉貨動能疲弱。儘管美光在第3季僅剩零星的GDDR6 8Gb供給，但在韓廠投片量增加以及需求弱化，預估第3季價格仍小跌0~5%，但原廠態度也可能力守持平。

至於與台廠關聯性較高的消費性DRAM方面，集邦表示，受俄烏戰爭、大陸封控以及高通膨等因素，衝擊筆電、電視出貨等消費性產品面臨下修，加上DDR3因價格屬於相對高點，買方在庫存與成本壓力之下，購買力道明顯收斂，預估第3季DDR3與DDR4 DRAM需求將同步下滑，市場拉貨動能持續走弱。

至於韓廠退出DDR3供給的計畫不變，集邦認為下半年仍有中國廠及台廠新增產能開出。在需求走弱，供給增加的情形下，賣方的議價優勢不再，難以支撐第3季消費性DRAM價格，預測第3季跌幅也與DDR4相近，季減3~8%。