鴻海 獲捷克近十年最佳雇主第二名殊榮

鴻海集團（2317）推動ESG的成果再獲外界肯定，本月鴻海歐洲捷克廠區在首都布拉格獲頒「最佳企業雇主」獎項，其中在員工數5,000人的企業類別中，拿到「最佳十年雇主」榜第二名。

鴻海D事業群捷克廠總經理Nicky Monaghan表示：「我們非常榮幸能夠通過嚴格的評鑑標準，並獲選捷克最佳十年雇主榮譽，這是對我們在人力資源領域長期深耕的一大肯定。我也將這個獎項獻給我們的所有員工，感謝他們的努力與貢獻！」

Sodexo年度最佳企業雇主獎，自2003年至今已有20年歷史，該獎項主要針對捷克境內企業進行調查。今年特別頒發最佳十年雇主獎，以表彰在人力資源管理方面持續表現卓越的企業公司。該獎項採用PwC Saratoga人力資本效能評估工具，以企業財務指標、人才招聘、薪酬福利、員工培訓與發展、人才留任及企業社會責任等面向的相關成果數據作為評選標準。

鴻海自2000年投資捷克設廠迄今已有22年歷史，主要營運據點在Pardubice以及Kutná Hora兩個地區，目前鴻海是捷克第二大出口企業，作為集團在歐洲的重要據點之一，集團在當地擁有逾5000名員工。