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7行政區房價狂漲逾3成 專家曝置產不敗之地

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源／吉家網
資料來源／吉家網

吉家網發布最新房市季報，今年第一季以台中房價年漲20%最多，其次為台南、高雄年漲幅分別為19%、16%。以行政區來看，竹北市丶高雄前金區丶楠梓區分居前三名，其中竹北年漲幅高達38.9%，將近四成。

吉家網董事長李同榮指出，整體來說，此波房價上漲現象，蛋殼勝於蛋白，蛋白勝於蛋黃。蛋殼區由於基期低，補漲有因；蛋白區由於交通與產業帶動，翻身有理；蛋黃區由於基期較高，緩漲必然。

他表示，蛋殼補漲總有滿足點，蛋白翻身端看人口成長率才有續航力，未來三年的置產策略應朝向具有「交通建設、產業發展、人口紅利」三大優勢的蛋白區，方能立於進可攻、退可守的不敗之地。

根據吉家網統計，和去年同期相比，今年第一季仍以中南部房市表現較亮眼，其中台中受惠水湳經貿園區、捷運綠線通車、中部科學工業園區發展，Q1均價來到25.8萬/坪，較去年同期均價21.4萬，漲幅達20.6%，與上波低點15.8萬/坪相比，漲幅達63%。

另外，高雄市受台積電設廠議題加持，加上房價基期低，漲勢明顯，台南市除了同樣有台積電進駐等重大建設拉抬買氣，更吸引部分北客南下買屋，新建案大樓價格上揚，帶動周邊中古屋行情也跟著攀升。

行政區部分，年漲幅前十名分別為竹北、前金區、楠梓區、仁德區、台中市北區、善化區、台南市南區、台中市西區、左營區、歸仁區，前七名行政區漲幅皆高達三成以上，竹北逼近四成，漲勢相當驚人。

吉家網分析房價漲幅排行前十名，皆有三大特色，包括具交通建設、低基期蛋白區，以及新興工業區。

其中，竹北市短短20年間快速崛起，不僅人口大幅成長超過一倍，房價更是飆漲出天價，房價上漲除了炒作因素，竹北高鐵站周邊因重劃區大規模發展，如今已成新門面，近年大舉吸引竹科家庭搬入，因而出現許多令人瞠目結舌的高房價建案。

漲幅排名第二的高雄市前金區，近年有土地釋出推出新建案推升交易量，加上亞洲新灣區建設帶動，近年的議題不斷，讓不論是本地民眾或外地民眾對於前金都深具信心，不論是首購或換屋都把前金區視為首選。

排名第三的高雄市楠梓區，從去年下半年以來，一直是高雄話題性最高的行政區，原因是台積電將在楠梓設立晶圓廠，預計在6月將動工，2024年正式投產。

吉家網表示，台積電帶來的工作人口數量並不是那麼多，楠梓房市卻在去年第四季呈現爆量演出，根據科技業內人士指出，台積電裙帶產業可擴及上百家公司，因此住宅的需求仍高，但供給量嚴重不足，在供需失衡的狀況下，房價很難不漲，預測楠梓地區的房價在下半年仍有上攻的空間，但漲勢將會趨緩，不會像去年下半年驚漲。

李同榮表示，今年5月六都房市交易量較去年同期年減7.7%，顯見受到疫情擴散影響，房市已大幅降溫，預期下半年交易量會因疫情趨緩而稍有反彈，全年呈現價小漲、量微增格局，房價漲幅逐漸縮小，各行政區不再有群魔亂舞丶全面齊漲現象。

新竹示意圖／住宅週達提供
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房價 台積電 房市

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