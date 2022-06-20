翔名股東會 通過配發4元現金股利

翔名科技（8091）今（20）日舉行股東常會，順利通過各項議案，每股將配發4元現金股利。

翔名是半導體體設備耗材－鎢、鉬、鉭和石墨加工市占率第一的隱型冠軍。

翔名2021年合併營收16.23億元，年增23.5%；毛利率33.5%，年減3.26個百分點。稅後純益2.67億元，年大增51.1%；EPS為5.92元，同寫近三年新高。翔名將配發4元現金股利，配息率為68%，今天股東會通過配息案。

翔名表示，翔名近三年的配息率不如前往的85%以上，主要是翔名近年加碼資本支出，積極購地建廠以擴充產能。為保留較多資金，以提高資本支出，確保企業未來能走的更長遠，近年配息率稍有降低。

翔名資本額不過4.5億元，過去四年的資本支出總金額已達14億元，今年規劃仍有近3億元的資本支出。主要是用於為已完工的三期廠房添購機台設備。