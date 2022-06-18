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輝達秀技術 釋出搞笑版捍衛戰鵝

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

熱門電影「捍衛戰士：獨行俠」大受好評，晶片大廠輝達近期也釋出搞笑版本《捍衛戰鵝》動畫短片，其中似乎還有橋段是致敬捍衛戰士電影首集。

上述短片只有一分多鐘，是使用輝達Omniverse Machinima加快開發速度所製作。

根據輝達的資料，製作團隊所使用電腦搭載的GPU，與14 年來獲得奧斯卡最佳視覺效果獎提名作品的GPU相同，均搭載NVIDIA RTX A6000 GPU的多套系統與一台搭載GeForce RTX 3070 GPU的NVIDIA Studio筆電Razer Blade 15。

在輝達網站上也提到，製作團隊僅用短短兩週，就將《捍衛戰鵝》從設計概念到完成製作。若沒有Omniverse為NVIDIA RTX與GeForce RTX 使用者提供遠端協作功能，大概至少需要兩倍的時間才能完工。

網站資料也說明，《捍衛戰鵝》動畫短片是MadeinMachinima競賽的宣傳內容，這項競賽已開放接受提交參賽作品，投稿將於6月27日截止。MadeinMachinima創作競賽鼓勵報名者使用Omniverse Machinima 應用程式製作動畫短片，有機會贏得RTX加速的NVIDIA Studio筆電。

輝達 GPU NVIDIA

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