搶進科技業 產業園區聯合徵才薪資上看65K

搶進科技業的機會來了！適逢畢業求職旺季，楠梓科技產業園區、台中軟體園區、台中潭子科技產業園區及台中港科技產業園區將接力於6月24日及29日辦理徵才活動，總計提供逾2,000個職缺。

其中，台中地區科技產業園區首度辦理全線上人才媒合會，即日起至6月28日前報名完成者，將於6月29日安排與徵才企業在線上會議室進行面談。

楠梓科技產業園區與高雄市政府勞工局訓練就業中心楠梓就業服務台合作，於6月24日上午9時30分至11時30分，於楠梓科技產業園區從業員工育樂活動中心（高雄市楠梓區經二路15號）舉辦現場徵才活動，徵才廠商都是國內大廠。

有華泰電子、楠梓電子、日月光半導體、長華、滿意人力、旺詮、國巨、台灣捷康、光寶科技及達磨等廠商，提供結構熱傳/錫爐助理/品保/Layout/AOI/QA/設備/製程/軟體/廠設/自動組裝/產品測試/品保/測試隨線助理/客服工程師、生產計畫/資料庫資深管理師、化驗室-化驗員、生產副課長、生產/產品檢驗/沖壓模具維修/烙鐵技術員、儲備幹部、領班、作業員等888個職缺。

台中地區科技產業園區聯合線上徵才活動則於6月29日舉辦，集結台中軟體園區、台中潭子科技產業園區及台中港科技產業園區等三個園區，有昇陽半導體、矽品精密、今國光學、宏全國際、車王電子、仁安資訊、銓鼎科技、華新麗華、達興材料、華新麗華、新萊應材及宇隆科技等近30家的優質廠商，提供約1,250個職缺，近半不限學經歷，更有職缺薪資上看65,000元。