日本政府補助支持JASM 台積電與兩大夥伴共同聲明感謝

日本政府今日拍板補助支持台積電（2330）與夥伴合作投資的JASM熊本廠，對此，台積電今（17）日與兩家日本夥伴索尼半導體解決方案公司（SSS）及電裝株式會社（DENSO Corporation）經營團隊共同對Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.（JASM）獲得來自日本政府的支持表示感謝。

JASM為台積公司於日本熊本縣設立並擁有多數股權之晶圓製造子公司，索尼半導體解決方案公司及電裝株式會社持有JASM少數股權。

依據台積電說明，該公司設置旨於支持日本的半導體製造生態系統，協助客戶取得成功。日本具前瞻性的投資政策為其半導體業界創造出具全球競爭力的環境，對於本專案的成功至關重要。

JASM已於今年四月動工興建，進度符合預期，目標於2024年開始量產。台積公司堅定實踐ESG，也是唯一連續21年入選道瓊永續世界指數組成企業的半導體公司，JASM致力於將領先的綠色製造技術導入日本熊本縣，與所在社區及日本人才共同成長。

台積公司總裁魏哲家博士表示：「台積公司感謝日本政府的大力支持，以及與索尼半導體解決方案公司和電裝株式會社的合作夥伴關係。台積公司期許自己成為環境友善的指標性企業，JASM亦是如此。我們有信心這座位於日本的全新晶圓廠，能夠為全球半導體生態系統和當地社區發展做出貢獻。」

索尼半導體解決方案公司總裁暨執行長Terushi Shimizu表示：「我們相信來自日本政府的支持能使JASM穩定地興建和營運。儘管全球對半導體的需求將持續成長，我們認為JASM將對確保邏輯晶片的穩定供應做出貢獻，不僅是為我們，也包括整個產業。」

電裝株式會社總裁暨執行長Koji Arima表示：「我們衷心感謝政府的大力支持。希望透過政府強勁的支持及與台積公司的合作夥伴關係，對中長期的車用半導體的穩定供應及為整個汽車產業做出貢獻。」