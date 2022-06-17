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華碩智慧醫療 鎖定三大領域

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導

華碩（2357）營運長暨全球資深副總裁謝明傑今（17）日指出，華碩佈局智慧醫療，在「預防保健」、「數位診斷」、「遠距照護」等領域，提供全方位解決方案。

「台灣國際醫療暨健康照護展 (Medical Taiwan)」昨盛大登場，期間同步舉辦「醫健大未來，2022智慧醫療及照護論壇」，華碩營運長暨全球資深副總裁謝明傑今受邀以「智慧科技帶動精準健康」為題，分享創新科技如何促進大健康產業發展。

他認為，台灣智慧醫療結合頂尖醫學與資通訊優勢，透過健康穿戴、雲端、物聯網及AI大數據分析等技術，以使用者為中心，提供客製化醫療及照護，再加上完整的健保資料庫，為台灣精準健康奠下堅實基礎。

謝明傑表示，全球高齡化趨勢衍生龐大醫療與慢性病管理照護需求，近來疫情影響，更加速產業轉型，醫學與科技跨領域合作的結晶—「智慧醫療」應運而生，尤其台灣資通訊產業興盛，且擅長軟硬體整合，將成為各科技廠進軍大健康產業的強大後盾。

會中謝明傑也以佈局智慧醫療為例，指出華碩擁有符合醫療認證的演算法，和行動裝置技術開發能力，以及全台最大、超過500位人工智慧專責研發團隊，與高速GPU運算雲端資源，可在「預防保健」、「數位診斷」、「遠距照護」等領域，提供全方位解決方案。

此外，華碩也在會場展示「ASUS VivoWatch智慧健康錶」、「手持式超音波」等智慧醫療產品；其中VivoWatch可全天候追蹤使用者健康趨勢，管理脈波、血氧、壓力、睡眠及運動等生理數據；手持式超音波則採無線輕量化設計，能將超音波檢查的益處，從診間延伸至急診、救護車、居家照護等場域，強化行動、遠距醫療應用，提升患者就醫環境及服務品質。

華碩 雲端 遠距照護 高齡化 人工智慧

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