三星訂單急煞車PCB廠衝擊大 雙鴻、新日興老神在在

三星電子傳出庫存過高，急向手機與電視等供應鏈通知7月底前暫停拉貨，法人指出，出貨三星營收比例較高的為印刷電路板業者如健鼎（3044）、泰鼎（4927）、志超（8213），其次面板業，散熱跟電子機構零件業者則因三星早就已經轉單陸企，衝擊有限。

三星零件採購一向成本導向，合作開發多時未必拿得到最終訂單，台廠對其又愛又怕，且初期量小愛倚重台廠快速量產能力，一旦量大就開始找第二第三供應商，向第一順位的合作商砍價，若議價不成就加速配單至第二供應商，訂單毛利率波動大，難保長期性為跟韓廠合作特色。

「他每一代產品都找我開發，但最後下單都給韓系廠商。」一家零組件業者指出跟三星合作特性，三星採購手法靈活，與台灣業者講誠信習性不同，部分零件商碰釘子多了，技術概念被引用，賺到的單利潤卻不如預期，後來部分業者就不再積極掏出壓箱寶，另一些廠商合作多年，發現客戶愛拿陸企報價來砍價，逐漸降低交貨比重分散風險。

陸企低價搶三星，台廠轉高階利基戰場

雙鴻（3324）是智慧手機散熱模組商，今年出貨預估比去年成長，主要客戶包含三星及大陸OPPO、VIVO、小米、榮耀等，董事長林育申今年股東會就指出：「少數機種價格爛掉了，我們不太搶接單」，決把設備轉往生產價格好的筆電厚均熱板，今年預估手機模組出貨比重將僅個位數百分比，主要是折疊手機等高階機種，但因為去年基期更低，今年手機模組業績還是會比去年成長。

富邦投顧發布報告指出，三星手機散熱模組轉至陸係供應鏈，雙鴻今年營收中約僅2%來自三星，尼得科超眾更低於2%。富邦投顧指出，印刷電路板業務受影響高，其次是面板業，手機散熱模組則因三星已轉單陸企，衝擊相對輕微。

三星折疊手機的前幾代都曾找軸承大廠新日興（3376）合作開發，但新日興迄今都不是三星折疊手機供應鏈成員，對此新日興也苦笑，客戶畢竟在數位相機及顯示器有合作，手機部門來找當然也是要合作。

新日興雖迄今尚無折疊手機大單，連小股東也十分關心，新日興對此表示，會持續投入折疊手機研發，現在折疊機最關鍵是面板開闔有折痕退縮問題，新日興因此跟一家OLED面板大廠合作，從源頭合作起，希望有更多智慧手機品牌來合作。

面板庫存調整期再拉長

全球消費性電子產品需求走緩，智慧手機龍頭三星傳出調整庫存，暫停拉貨一個半月消息，預期將衝擊一串供應鏈，不過富邦投顧出具報告指出，目前三星用到的高通晶片尚未有降低晶圓需求動作，反而出貨三星液晶電視系統單晶片（SOC）的聯詠（3034）受衝擊較高，聯詠4月下修北美出貨預期後，不排除有二度下修疑慮。

面板部分則因三星是友達（2409）與群創（3481）電視面板大客戶，佔出貨比分別為40%及10%，三星拉貨暫停會使原本就已經不佳的面板供需調整時間拉長，所幸因面板價格已經到現金成本價位，少拉貨對獲利衝擊反而有限。

衝擊較大為印刷電路板廠商，富邦指出，三星是健鼎的前5大客戶之一，營收比10～15％，主要供應SSD及DRAM模組、面板、手機產品，志超跟泰鼎則供應三星光電板及MiniLED等，營收比15～20%。