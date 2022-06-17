全國電改選完成世代交替 林政勳接棒董事長暨總經理
全國電子（6281）今（17）日召開股東常會，股東會後董事會改選並完成世代交替，由原總經理林政勳接棒董事長兼總經理，原董事長林琦敏在擔任全國電子逾40年董事長職務後退休交棒。
全國電子今日股東會中通過110年財務報告及盈餘分配，決議配發每股5元現金股利。此外，今日股東會中也改選董事會，董事長林琦敏退休，同時增設1席獨立董事，強化公司治理。
全國電子第1家門市於1975年設立，林琦敏擔任董事長已歷40餘載，因感於階段性任務達成，此次董事會改選後，將交棒予現任總經理林政勲擔任董事長。
另外，該公司也表示，為了強化公司治理，本次改選後獨立董事由3席增設為4席，除原有獨立董事前宏碁全球資深副總裁林顯郎、前宏碁全球人資長游英基、財匯管理顧問有限公司董事長許壽君均留任外，新增九易宇軒股份有限公司（91 APP）董事長何英圻為獨立董事，預期將強化全國電子董事會在策略發展、經營管理、電商行銷的專業視野。
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