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緯創林憲銘：不會長期持有立訊股票 適當時機將處分

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
緯創今日舉行股東會，董事長林憲銘談到立訊持股。 記者吳凱中/攝影
緯創今日舉行股東會，董事長林憲銘談到立訊持股。 記者吳凱中/攝影

代工大廠緯創（3231）今（17）日舉行股東會，針對公司持有的陸廠立訊精密股票，緯創董事長林憲銘強調，緯創將不會長期持有立訊股票，會在適當時機進行處分，不會讓立訊持股長期造成公司困擾。

緯創因持有立訊股票，導致近年財報獲利上下波動劇烈，也引起股東質疑，到底緯創未來要怎麼處置相關持股。對此，林憲銘回應，緯創將不會長期持有立訊股票，會在適當時機進行處分，公司也了解股票會上上下下，因此會去保障緯創的權益，不會讓立訊持股長期造成公司困擾。

緯創今年第1季合併營收為2,264 億元，營業淨利為38.46億元，稅前淨利為4.67億元，稅後虧損8.6億元，每股虧損0.31元。緯創第一季營收雖創下歷年該季歷史新高，然因提列持股立訊精密所產生之金額評價損失為43.5億元，對稅後淨利以及每股盈餘仍造成影響。

此外，林憲銘在股東會上提到，從現在發展來看，不管是技術、市場也好，確實未來有二分化走向，今天站在台灣立場，現在是能夠規劃一套模式，在兩種不同市場情形下做兼容，這需要很多努力，需要人才布局結構。

林憲銘指出，疫情、國際情勢發展到現在，供應鏈短鏈現象在各產業發生，因此必須靠近市場跟資源，但這也要有我們供應體系，才能做全球布局，緯創在這塊算是走得比較快，但也必須跟供應鏈體系合作，希望能跟我們做更合適的搭配，而緯創因為跑在很前面，有時也很辛苦，但現在看來有不錯進展，發展也比較順利。

緯創 股票

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