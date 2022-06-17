宏達電下周發表新手機 預告「消費者更易進入元宇宙」

睽違1年，宏達電HTC（2498）預告將在下周、28日舉辦新機發表會，對此財務長沈道邦預告，這支手機是規劃讓消費者進入元宇宙的載具，「硬體完全且有競爭力，特別是軟體與體驗，讓消費者容易進入元宇宙！」

宏達電今（17）日舉辦股東會，面對股東詢問未來展望，董事長王雪紅表示，宏達電七、八年前就開始做viverse，「我們相信科技融合人文，可以創造夢想」，這七、八年來人員與科技都建立很好基礎「大公司都要做元宇宙，證明我們的策略是對的、 是有遠見的。」

沈道邦則補充指出，元宇宙市場非常龐大，觀查手機市場已經是成熟市場，規模約4000-5000億美元，不過未來5-10年元宇宙市場規模將會是1兆美元起跳，再者，隨著網路發展，被WEB 3.0、去中心化取代後，市場規模更會達到8兆美元以上，對比手機市場是很大的。

他指出，未來元宇宙市場包含硬體、軟體、平台與服務等，未來五年可以看到有25%使用者，每天會花1個小時在元宇宙裡，3成企業會提供元宇宙相關服務，顯示整體商機可期。

針對下周發表的手機，他表示，我們的目的是要布局全方位元宇宙解決方案，如何讓用戶以最簡單方式進入元宇宙。

沈道邦指出，宏達電近年成本與費用控制得宜，去年費用已下降28%，硬體設備組成改善下毛利率提升至38%，預期隨著新產品陸續亮相，有望為營運帶來更好的表現。

他強調，宏達電已經從硬體供應商轉變成All-in-One 完整系統整合商，在元宇宙裡不是每家公司都能提供完整方案，硬體、軟體公司都可能缺少相關技術，宏達電已布局7年，在元宇宙裡面有競爭力。