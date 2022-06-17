快訊

鐵皮屋焊鐵窗 護樹老娘嘆：住這等於沒給自己留一活路

家沒了！竹市縱火案倖存屋主 靈堂伴親人牌位睡一夜

收起高分貝砲火改讚陳時中 柯文哲打什麼小算盤？

宏達電下周發表新手機 預告「消費者更易進入元宇宙」

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導

睽違1年，宏達電HTC（2498）預告將在下周、28日舉辦新機發表會，對此財務長沈道邦預告，這支手機是規劃讓消費者進入元宇宙的載具，「硬體完全且有競爭力，特別是軟體與體驗，讓消費者容易進入元宇宙！」

宏達電今（17）日舉辦股東會，面對股東詢問未來展望，董事長王雪紅表示，宏達電七、八年前就開始做viverse，「我們相信科技融合人文，可以創造夢想」，這七、八年來人員與科技都建立很好基礎「大公司都要做元宇宙，證明我們的策略是對的、 是有遠見的。」

沈道邦則補充指出，元宇宙市場非常龐大，觀查手機市場已經是成熟市場，規模約4000-5000億美元，不過未來5-10年元宇宙市場規模將會是1兆美元起跳，再者，隨著網路發展，被WEB 3.0、去中心化取代後，市場規模更會達到8兆美元以上，對比手機市場是很大的。

他指出，未來元宇宙市場包含硬體、軟體、平台與服務等，未來五年可以看到有25%使用者，每天會花1個小時在元宇宙裡，3成企業會提供元宇宙相關服務，顯示整體商機可期。

針對下周發表的手機，他表示，我們的目的是要布局全方位元宇宙解決方案，如何讓用戶以最簡單方式進入元宇宙。

沈道邦指出，宏達電近年成本與費用控制得宜，去年費用已下降28%，硬體設備組成改善下毛利率提升至38%，預期隨著新產品陸續亮相，有望為營運帶來更好的表現。

他強調，宏達電已經從硬體供應商轉變成All-in-One 完整系統整合商，在元宇宙裡不是每家公司都能提供完整方案，硬體、軟體公司都可能缺少相關技術，宏達電已布局7年，在元宇宙裡面有競爭力。

元宇宙 宏達電

延伸閱讀

元宇宙來了！搞懂NFT趨勢找到賺錢之道

一款手遊紅六年！鬼滅之刃、NBA、GU與DHL都跟它合作 傳說對決跨界宇宙下一步能否再創巔峰?

宏達電股東會登場 王雪紅：創造元宇宙新世界

上海元宇宙規模 2025年衝破3500億

相關新聞

護國神山夠穩當嗎？ 黃金10年願景達陣有望！

後疫情時代全世界回歸正常生活，短期因疫後重回辦公室上班，造成個人電腦、筆電需求疲弱，中期因地緣政治使各國不顧成本爭建新廠，恐使未來產能過剩，加上美國升息打壓市場投資意願，半導體雜音逐步浮現。

台積電向全球首度揭示2奈米技術架構 2025年量產

台積電（2330）今（美國時間16日）舉辦 2022 年北美技術論壇，首度推出採用奈米片電晶體之下一世代先進2奈米（ N...

宏達電股東會登場 王雪紅：創造元宇宙新世界

宏達電（2498）今（17）日舉辦股東會，董事長王雪紅表示，將持續秉持VIVERSE的願景，繼續創新與專注技術、優化組織...

元宇宙來了！搞懂NFT趨勢找到賺錢之道

2021年，《柯林斯詞典》(The Collins Dictionary)選出的年度詞彙中，「NFT」擠下「元宇宙」成為年度詞彙冠軍，可想而知，NFT已在全球掀起了一陣旋風。

台積電全球首座全自動化3D IC先進封裝廠 下半年量產

台積電今日在北美技術論壇除揭示2奈米技術架構並於2025年量產外，也宣布將推出6奈米下世代N6e製程技術，以因應邊緣人工...

宏達電股東會 董座王雪紅：積極拓展元宇宙生態系

宏達電今（17）日舉行股東會，董事長王雪紅表示將持續秉持VIVERSE願景，繼續創新與專注技術、優化組織資源並創造價值，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。