友達小股東反對減資、三年股東報酬計畫 彭双浪這麼說

友達（2409）今（17）日舉行股東常會，採線上和實體虛實整合方式，會中有小股東及投資人保護中心，針對友達的現金減資20%議案、三年股東報酬計畫提出異議。友達董事長彭双浪表示，主要是考量友達近年的現金流穩定健康，而面板產業現處於高原期，短期內無大投資，而將股本由963億減至約770億是相對適合的股本。

針對有小股東到場激動發言，表達反對減資及實施三年股東報酬計畫。彭双浪回覆表示，2021年締造的稅後純益613.3億元是友達成立26年來最高獲利成績。考量到友達目前仍處於景氣循環大的面板產業，公司正朝未來脫離面板業景氣循環劇烈的目標努力，在此之前，希望給予股東穩定的報酬。

友達股東會承認盈餘分配案及現金減資案，共計每股將配發現金股利1元，及每股退還股東2元，股東共計每股可獲3元。

友達今年股東會改選九席董事（包含五席獨立董事），新董事當選人包括：友達董事長彭双浪、總經理柯富仁；黃漢州、蔡娟娟。五席獨立董事候選人為：彭錦彬、蘇艷雪、程章林，及新提名的：盧秋玲、韓靜實。友達前董事長李焜耀，退出董事會。

彭双浪表示，友達正在走向價值轉型AUO NEXT的路上，所推動的非純面板的場域經營，雖然目前營收貢獻不大，但接下來會高速成長，將是友達未來的成長引擎；中長期營收比重目標為超過20%。

友達股東會並通修訂公司章程，將公司英文名稱由原來的AU Optronices Corp.更名為AUO Corporation。