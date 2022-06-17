宏達電股東會登場 董事長王雪紅感謝股東支持

宏達電（2498）股東會今（17）日登場，董事長王雪紅特別感謝所有股東的長期支持，在在疫情尚未緩和的期間仍然來參加股東會，內心感到非常的感動；她表示，面對全球疫情所衍生的各種挑戰，HTC積極拓展元宇宙生態系，為各領域的客戶包括教育、藝術、 娛樂和醫療保健等提供高品質的硬體、軟體、平台和服務。

王雪紅在股東會致詞時先表達對股東支持的感謝，同時也為疫情期間召開股東會的防疫措施造成股東不便希望股東多包涵，她說，為因應政府的防疫措施及保護與會者的健康安全，今天股東會座位的安排受限於保持社交距離的考量，需要採取空間劃分及人數管控的防疫措施，以降低染疫風險。

王雪紅表示，回顧已過的一年，面對全球疫情所衍生的各種挑戰，HTC積極拓展元宇宙生態系，為各領域的客戶包括教育、藝術、娛樂和醫療保健等提供高品質的硬體、軟體、平台和服務；此外，HTC也逐步完成企業轉型組織的重組計劃、改善營運績效。一路走來，秉持著以科技讓人類未來的生活更美 好的願景，得到越來越多的認同，這也是促使公司持續向前的最大原動力。

王雪紅強調，自2015年推出VIVE以來， VIVE Reality願景就是將技術與人文極致融合，釋放人們無限想像力。在那時就深信VIVE Reality將開創一個前所未有的創新產業及文化革命。

她進一步指出，已從VIVE Reality邁出新的一步—VIVERSE，將透過一個充滿學習、創造、探索、訓練、 娛樂的新世界，使願景得以實現。「我們將這個世界取名為VIVERSE，這是我們的元宇宙世界；一個讓人沉浸其中、充滿奇妙新體驗的無邊際宇宙，同時也是通往我們合作夥伴創造的其他宇宙的快速傳送門」。

王雪紅表示，透過先進的內容、軟體和平台技術，所積極拓展的元宇宙生態系，包含虛擬展覽會平台技術、VIVE Business，及5G專網方案，創造更多企業及個人豐富沉浸感的應用，提供更豐富的軟體內容，並攜手全球合作夥伴，以吸引更多人進入VR生態系統。

她說，宏達電還推出線上數位藝術品NFT交易平台，啟動BEATDAY全球第一個全息音樂平台，讓數位藝術、文化娛樂的生態系統邁向新的里程碑。

宏達電今日以44.65元開低，一度翻紅拉升至45.4元，盤中跌幅1.99%。