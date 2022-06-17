緯創林憲銘：總經有向下趨勢但營運不悲觀 有合適成長

代工大廠緯創（3231）今（17）日舉行股東會，展望今年營運，緯創董事長林憲銘表示，從總體經濟來看，現在明顯屬於經濟高峰裡有被往下壓的局勢，但從緯創來看，展望下半年，雖然不是超級樂觀，但應該跟年初預估不會差太遠，看起來不是太悲觀，是有合適的成長。

林憲銘指出，大家比較關切第一個當然是今年總經大環境改變，大家比較擔心影響公司營運，相信大家看到最近很多股東會，很多企業負責人有說明，不外乎談到未來看黑天鵝等不確定因素，包含全球升息、疫情結束、地緣政治貿易戰爭以及糧食資源缺乏等，因為俄烏戰爭確實看起來對總經是不利的，加上Fed又升了三碼，明顯屬於經濟高峰裡有被往下壓的局勢。

林憲銘指出，但從我們產業看，PC消費性市場看起來有一點點到頂，需求成長率不會太高，但整個IT、科技業還有很多地方還是增長，而緯創今年前5個月營運是往上走，展望下半年，雖然不是超級樂觀，但應該跟年初預估不會差太遠，預估有合理成長性，因此對於今年整體發展，在自己產業看起來不是太悲觀，是有合適的成長。

緯創今年5月營收743.4億元，月增8.8%、年增21.9%；累計緯創今年前五個月營收為3,691億元，年增20.5%，為歷史新高紀錄。

出貨量方面，緯創2022年5月筆電出貨約190萬台，月增18.75%、年增5.56%，顯示器出貨150萬台，月減11.76%、年增25%，桌機則持平上月，出貨約70萬台。

展望未來，緯創先前表示，依目前訂單來看，2022年6月筆電、桌機在季底拉貨效應帶動下，可望小幅成長，顯示器則持平看待，預估第2季三大產品線出貨都可望維持第1季水準，其中，筆電、顯示器出貨有機會優於首季。