緯創股東會 林憲銘：希望今年營運比去年更好一點

代工大廠緯創（3231）今（17）日舉行股東會，緯創董事長林憲銘表示，今年將聚焦於五大營運方向，經過一兩年執行後，發現對我們營運結果有重大幫助，造成去年比前年營運好，當然希望今年更好一點，但現在只過一半而以。

林憲銘指出，過去一兩年大家都感受到疫情確實帶來很多不方便，在疫情之下，我們還是得持續不斷穩健經營，去年繳出不錯成績單，還是謝謝各位股東長期支持，有大家支持，我們才能走更長遠的路。

針對未來發展，林憲銘指出，五大營運方向持續一兩年，發現對我們營運結果有重大幫助，造成去年比前年營運好，當然希望今年更好一點，但現在只過一半而以、還很難說。

緯創總經理林建勳指出，三大事業體緯創科技、緯創智能、新事業的營運模式已趨穩固，反映在敏捷效能與多角化經營上。而在與社會永續共生的理念下，今年將聚焦於五大營運方向。

林建勳表示，第一為優化全球布局策略。因應客戶需求及環境情勢的快速變化，策略性整合多地資源，善用各廠本地優勢，以達到最佳成本控管及整體管理效率的提升。越南廠已順利完工投入生產，墨西哥擴廠工程亦開始進行，預計今年可完工並投入營運，印度廠及馬來西亞廠不畏疫情影響，維持正常營運。

林建勳認為，第二，積極開發新技術及產品。近年來投入高速繪圖晶片加速卡及伺服器產品線，在人工智慧廣泛導入各領域的趨勢下，預期能有快速顯著的成長。在智慧車聯網及新能源車的看漲情勢中，也積極投入車用電子模組以及顯示器市場。

第三，新創事業投資及發展。著眼於新世代的商業模式與創新企業價值，聚焦企業缐上學習、智慧醫療、5G+AI 智能應用及製造SaaS平台服務等產業。重視人才培育與團隊學習，並導入數位力管理，持續優化平台服務與用戶體驗價值，提供差異化服務與呈現價值創新。

第四，深化數位轉型。多年來積極導入數位技術及人工智慧，善用數位技術以優化內部各項系統，目前已初見成效，現更致力於全球廠區的導入，達到一致化的同步運作管理，藉助數位能力提升各項績效指標。

第五，提升ESG能見度與競爭力以環境保護、社會共融、公司治理及創新價值（ESGI）為四大永續發展主軸，逐步建立完整以及具差異化之永續發展策略。

緯創去年受惠疫情下居家工作（WFH）、遠距教學及「宅經濟」等需求，帶動筆電出貨大增，激勵全年營收達8,621億元、年增2%，稅後純益104.68億元、年增逾兩成，每股純益（EPS）為3.76元；現金股利擬配2.2元。