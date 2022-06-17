台積電全球首座全自動化3D IC先進封裝廠 下半年量產

台積電今日在北美技術論壇除揭示2奈米技術架構並於2025年量產外，也宣布將推出6奈米下世代N6e製程技術，以因應邊緣人工智慧（AI）和物聯網對低功率的要求；同時支持5奈米且是全球最具自動化的3D IC先進封裝廠，預定今年下半年量產。

台積電表示，台積電在2020 年技術論壇揭示12奈米強效版的N12e技術，奠基於此項技術的成功，台積電正在開發下一世代 N6e 技術，主要提供邊緣人工智慧及物聯網裝置所要求的 運算能力及能源效率。

台積電表示，N6e 將以台積公司先進的 7 奈米製程為基礎，其邏輯密度可望較 N12e 多三倍。N6e 將成為台積公司超低功耗平台的一環，此平台完備的組合涵蓋邏輯、射頻、 類比、嵌入式非揮發性記憶體、以及電源管理 IC 解決方案，支援邊緣人工智慧與物聯網應 用。

此外，台積電也宣布先進封裝技術平台TSMC-3DFabric三維（3D）矽晶堆疊解決方案兩項突破性創新。

首先是完成全球首顆以各應用系統整合晶片堆疊(TSMC-SoICTM)為基礎的中央處理器。採用晶片堆疊於晶圓之上(Chip-on- Wafer, CoW)技術，來堆疊三級快取靜態隨機存取記憶體。

其次是採用晶圓堆疊於晶圓之上(Wafer-on-Wafer, WoW)技術堆疊於深溝槽電容晶片之上。

台積電並宣布採用CoW及WoW先進封裝支援7奈米晶片已經量產， 支援5奈米（N5）的先進封裝技術支援預計於2023 年完成。

至於台積電為了滿足客 戶對於系統整合晶片及其他台積電3D Fabric 系統整合服務的需求，在竹南打造全球首座全自動化 3D Fabric先進封裝廠，預計今年下半年開始生產。