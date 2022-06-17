宏達電股東會 董座王雪紅：積極拓展元宇宙生態系

宏達電今（17）日舉行股東會，董事長王雪紅表示將持續秉持VIVERSE願景，繼續創新與專注技術、優化組織資源並創造價值，共同創造元宇宙的新世界。

HTC投入資源開發元宇宙關鍵技術，陸續發表VIVE Pro 2、VIVE Focus 3、VIVE Flow還有各種創新配件，讓VR（虛擬實境）體驗更豐富。

受到疫情影響，今天股東會現場採取寬敞的梅花座，股東分坐於不同開會空間，並對人數進行管控，以做好防疫措施，降低染疫風險。

王雪紅在致詞時指出，回顧過去一年，面對全球疫情所衍生的各種挑戰，HTC 積極拓展元宇宙生態系，為各領域客戶，包括教育、藝術、娛樂和醫療保健等提供高品質的硬體、軟體、平台和服務。 此外，HTC 也逐步完成企業轉型組織的重組計劃、改善營運績效。「一路走來，我們秉持著以科技讓人類未來生活更美好的願景，得到愈來愈多的認同，這也是促使公司持續向前的最大原動力。」

HTC自2015年推出VIVE以來，VIVE Reality的願景就是將技術與人文極致融合。如今，HTC也從VIVE Reality邁出新的一步，推出VIVERSE。

「VIVE是我們的品牌，代表的意思是活潑的生命，而Verse代表的是生命的篇章，我們在VIVERSE裡面的生活解決了時間和空間限制， VIVERSE賦予我們創造更多未來美好體驗。 」王雪紅表示，VIVERSE是一個身歷其境、擁有無限新體驗的世界，由硬體、軟體和內容組成，VIVERSE遵循開放和可擴展的標準，為企業或個人用戶創建更開放和通用的應用，下一個社交互動和內容消費時代已經來臨，而VIVERSE正是其中一部分。

王雪紅說，HTC透過先進的內容、軟體和平台技術，積極拓展元宇宙生態系，包含虛擬展覽會平台技術、VIVE Business，以及5G專網方案，創造更多企業及個人豐富沉浸感的應用，提供更豐富的軟體內容，並攜手全球合作夥伴，以吸引更多人進入VR生態系統。此外，HTC還推出線上數位藝術品NFT交易平台，啟動BEATDAY全球第一個全息音樂平台，讓數位藝術、文化娛樂的生態系統邁向新的里程碑。