宏達電股東會登場 王雪紅：創造元宇宙新世界

宏達電（2498）今（17）日舉辦股東會，董事長王雪紅表示，將持續秉持VIVERSE的願景，繼續創新與專注技術、優化組織資源並創造價值，讓我們前進的步伐邁得更遠，共同創造元宇宙的新世界。

今日股東會現場來了不少股東。王雪紅指出，回顧已過的一年，面對全球疫情所衍生的各種挑戰，HTC積極拓展元宇宙生態系，為各領域的客戶包括教育、藝術、 娛樂和醫療保健等提供高品質的硬體、軟體、平台和服務。 此外，HTC也逐步完成企業轉型組織的重組計劃、改善營運 績效。一路走來，秉持著以科技讓人類未來的生活更美 好的願景，得到越來越多的認同，這也是促使公司持續向前的最大原動力。

王雪紅指出，HTC自2015年推出VIVE以來，VIVE Reality願景就是將技術與人文極致融合，釋放人們無限想像力。在那時就深信VIVE Reality將開創一個前所未有的創新產業及文化革命。如今，我們從VIVE Reality邁出新的一步「VIVERSE」！我們將透過一個充滿學習、創造、探索、訓練、 娛樂的新世界，使我們的願景得以實現。我們將這個世界取名為VIVERSE，這是我們的元宇宙世界；一個讓人沉浸其中、 充滿奇妙新體驗的無邊際宇宙，同時也是通往我們合作夥伴 創造的其他宇宙的快速傳送門。

她指出，透過先進的內容、軟體和平台技術，所積極拓展的元宇宙生態系，包含虛擬展覽會平台技術、VIVE Business，以及5G專網方案，創造更多企業及個人豐富沉浸感的應用，提供 更豐富的軟體內容，並攜手全球合作夥伴，以吸引更多人進 入VR生態系統。此外，我們還推出線上數位藝術品NFT交易平台，啟動BEATDAY全球第一個全息音樂平台，讓數位藝術、文化娛樂的生態系統邁向新的里程碑。