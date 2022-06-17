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辛耘今年增長性佳 看好半導體長期成長

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

半導體再生晶圓與設備廠辛耘（3583）於16日舉行法說會，該公司執行長許明棋認為，今年的營運狀況應當會比預期來得好。

法人預估，辛耘今年業績增幅上看20％至25％，續創新高，獲利增幅更將超越營收。針對前述法人預測，辛耘不予置評。

目前辛耘有三大業務，包括製造項目的設備生產以及再生晶圓，另外還有設備代理。許明棋表示，今年機台出貨與訂單情況大致底定，看來應當會比去年底時的預估來得好。

辛耘12吋再生晶圓目前月產能為14萬片，許明棋在法說會中提到，其再生晶圓產能已規劃增為16萬片，擴增的部分預計第3季到位。另外該公司也切入碳化矽長晶後全製程及再生晶圓業務，但目前產能還不多。

至於設備製造部份，辛耘除了開發濕式製程設備，也有暫時性貼合及剝離設備等。許明棋特別點出，其濕式製程設備於先進封裝應用的銷售滿不錯。

辛耘 晶圓 法說會

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