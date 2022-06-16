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信音提升非筆電產品營收比重 下半年優於上半年

經濟日報／ 記者蕭君暉／即時報導

連接器廠信音（6126）持續拓展非筆電連接器，2022年上半年新能源及車用產品占比已達20%到25%，2021年占比16.5%，並開發伺服器主機板連接器產品，加速轉型，降低筆電需求下滑的衝擊，信音表示，新產品占比持續提升，下半年仍將優於上半年。

信音今（16）日舉行股東會，通過每股配息1.3元。由於筆電產業需求開始下滑，影響到相關連接器廠商，不過，該公司致力擴大產品應用，將電源及訊號傳輸防水連接器，從筆電逐步擴大至智能家居、電動自行車/電動摩托車、車用電子/新能源(含醫療)等產業。

目前信音在車用產品部分，歐洲主要車廠均已是公司客戶，電動兩輪車客戶亦涵蓋歐美及印度客戶，成為公司營運成長新動能。

隨著新能源及車用產品布局效益顯現，信音2022年上半年兩項產品占營收比重已達20%到25%，筆電占比從58%降至55%，信音預估，下半年車用及新能源產品占比可望超過25%，推升下半年營運比上半年好。

信音2022年第1季稅後純益5,616萬元，年增10.9%，每股純益為0.46元，累計今年前五個月合併營收為16.05億元，年減6.9%。

筆電 連接器 營收

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