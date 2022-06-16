瑞祺電走出逆風 看好今年下半年營運逐季增長

網安廠瑞祺電通（6416）今（16）日舉行股東會，瑞祺電總經理洪德富對今年營運審慎樂觀，看好零組件供貨將於下半年大幅改善，加上網路安全、整合式通訊系統及OT（營運科技）業務持續成長，以及軟體定義廣域網（SD-WAN）業務下半年重啟拉貨動能。法人預估，瑞祺電毛利率可望自第2季起重回20%，全年營收有機會挑戰兩位數成長，獲利增幅更勝營收。

瑞祺電2021年受零組件缺料影響，導致網路安全業務衰退6.8%、SD-WAN年減26.9%、整合式通訊系統衰退39.5%，致使瑞祺電去年營收降至46.7億元、年減14.5%，稅後純益2.2億元、年減41%，每股純益（EPS）3元。股東會通過配發現金股利2元。

走過去年逆風，瑞祺電今年累計前五個月營收為18.67億元，年減3.1%，主要受到SD-WAN業務衰退四成影響。洪德富指出，主要是因該業務不少客戶被收購及整併，因此相關公司也暫停向瑞祺電拉貨，不過，相關客戶將於下半年進一步擴大釋單。內部力拚該業務持平去年。

展望後市，瑞祺電董事長朱復銓認為，零組件供貨已有好轉跡象，預計下半年供應將逐季改善，有助改善利潤結構，且在網路安全、整合式通訊系統業務持續增長下，預估下半年營收將逐季增長。

據悉，瑞祺電5月開始在現貨市場採買的料件，價格已有鬆動跡象，預計第3季現貨市場零組件價格將進一步下修，至於原廠料件將在第4季開始有供貨。

法人預估，零組價價格下滑有助提升瑞祺電毛利率，加上美元匯率持穩在29元區間，預計瑞祺電第2季營收將優於首季，毛利率則可望回升到20%以上，且因下半年零組件價格將持續下修，預計瑞祺電毛利率將持穩在20%、甚至有機會進一步成長，整體來看，瑞祺電全年營收有機會挑戰兩位數成長，獲利增幅更勝營收。

此外，瑞祺電先前跨入OT業務，獲得半導體大廠訂單，今年接單優於預期，儘管累計至前五月該業務占營收僅達3.4%，但瑞祺電看好到今年底比重有望達到10%。