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又誤判方向？美國Fed最新政策聲明 可能一開頭就錯了

台積電等半導體協會成員聯名發信 盼520億美元補助過關

經濟日報／ 記者尹慧中／即時報導

美國國會先前發起520億美元半導體補助法案遲遲未有下文，美國半導體協會（SIA)成員聯名發信呼籲美國國會重視該政策，盼望總額520億美元的相關補助政策早日過關，以促進該國的半導體製造和研發。依據公開文件，該聯名信件內文當中除了英特爾、輝達與超微等大企業最高主管，台積電（2330）董事長劉德音也同樣署名支持。

在公開信顯示，各大半導體與科技廠商聯名呼籲，世界各地並未等待美國，全球競爭對手在產業與人力與經濟上正大舉投資，美國國會必須採取行動提高美國的競爭力，加速懸而未決的法案通過。

外電報導，該信件是美國相關法案在國會拖延數月後，相關科技廠呼籲重視的一個跡象。眾議院於2月份通過了該法案，而參議院於2021年6月通過了其版本，但參議院和眾議院一直試圖調和各自補貼法案中的分歧，遲遲未有下文。

theregister.com報導指出，美國製造晶片並不便宜，科技大廠擔憂政策遲遲未過關，相關政策落實才有助於美國競爭力提升。

美國 半導體 520

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