集邦：下半年電源管理晶片需求穩健

集邦表示，今上半年市況紛亂，不同功能晶片需求表現分歧，而電源管理晶片（PMIC）在全球電子裝置與電力系統的發展下，總體需求仍相對良好，不過也因功能多樣化，下半年供需逐漸出現分化，以車用的開關穩壓器（Switch Regulator）、多通道電源管理晶片（Multi Channel PMIC）等需求最強勁。

TrendForce表示，電源管理晶片規格、種類繁雜，包含線性穩壓器（Linear Regulator）、開關穩壓器、多通道電源管理晶片等，甚至依使用場景還有電池充電與管理（Battery Charging & Management）、電壓參考（Voltage References）、USB電力傳輸晶片（USB Power Delivery ICs）等。

在消費電子領域中，集邦表示，在2022上半年面板、家電、消費筆電市場對功能與構造相對簡單的線性穩壓器、開關穩壓器需求降低，預估訂單甚至有下修15到30%的情形，而交期稍長的多通道電源管理晶片，在OEM及ODM控制庫存少於2個月的過程中，下半年也將出現價格競爭壓力。

至於工控與車用市場，集邦表示，一直是兵家必爭之地，對於電源管理晶片的電壓精度、溫控、可靠性要求較高，在邁向工業5.0、汽車電動化的趨勢下，下半年產品訂價持續強勢，不過此領域大多由深耕市場數十年的德州儀器（TI）、英飛凌（Infineon）、亞德諾半導體（ADI）、意法半導體（ST）、安森美（onsemi）等IDM大廠主導，中小型Fabless業者切入比例相對較低。

觀察目前交期狀況，集邦表示，從電源管理晶片市占率超過61%的IDM大廠來看，由於產品組合完整、品質穩定且不易被替換，加上產能需求強勁，目前新訂單的交期仍長，平均開關穩壓器交期達36到46週、多通道電源管理晶片交期達40到50週。

原本交期超過52週的既有訂單，集邦表示，部分已可提早4到16週出貨；另外從中小型Fabless業者來看，因為不論是產品規格、應用範疇皆難以跟IDM大廠比擬，交期通常不超過28週。

TrendForce指出，在過去一年多以來的大缺貨潮，Fabless、IDM大廠共享缺貨漲價的紅利，但是在晶圓產能適度擴張、交期逐漸趨於正常的趨勢下，原本因供需吃緊而漲價幅度達20到40%的經銷商、代理商、中小型Fabless等業者，因庫存累積速度較快，自然也有下修訂價的壓力。

因此，在2022下半年各個應用領域中，集邦表示，合格供應商名單（Approved Vendor List；AVL）的首選（Preferred）業者仍將維持穩定供需，而非首選（Non-Preferred）、產品類型單一、應用領域受限的業者則恐需降價保量以銷庫存，但總體來說，電源管理晶片在所有晶片產品中，下半年需求仍相對穩健。