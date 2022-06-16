受惠車用領域需求支撐 下半年電源管理晶片需求穩健

根據TrendForce表示，2022上半年市況紛亂，不同功能晶片需求表現分歧，而電源管理晶片（PMIC）在全球電子裝置與電力系統的發展下，總體需求仍相對良好，不過也因功能多樣化，且廣泛應用於消費電子、通訊、運算、工控、汽車等領域，下半年供需情況逐漸出現分化，又以車用的開關穩壓器、多通道電源管理晶片等需求最強勁。

TrendForce表示，電源管理晶片規格、種類繁雜，包含線性穩壓器、開關穩壓器、多通道電源管理晶片等，甚至依使用場景還有電池充電與管理、電壓參考、USB電力傳輸晶片等產品皆屬於此範疇。

在消費電子領域中，確實在2022上半年面板、家電、消費筆電市場對功能與構造相對簡單的線性穩壓器、開關穩壓器需求降低，預估訂單甚至有下修15~30%的情形，而交期稍長的多通道電源管理晶片，在OEM及ODM控制庫存少於2個月的過程中，下半年也將出現價格競爭壓力。

至於工控與車用市場一直是兵家必爭之地，對於電源管理晶片的電壓精度、溫控、可靠性要求較高，在邁向工業5.0、汽車電動化的趨勢下，下半年產品訂價持續強勢，不過此領域大多由深耕市場數十年的德州儀器、英飛凌、亞德諾半導體、意法半導體、安森美等IDM大廠主導，中小型Fabless業者切入比例相對較低。

觀察目前交期狀況，從電源管理晶片市占率超過61%的IDM大廠來看，由於產品組合完整、品質穩定且不易被替換，加上產能需求強勁，目前新訂單的交期仍長，平均開關穩壓器交期達36~46週、多通道電源管理晶片交期達40~50週。然而，原本交期超過52週的既有訂單，部分已可提早4~16週出貨。另外從中小型Fabless業者來看，因為不論是產品規格、應用範疇皆難以跟IDM大廠比擬，交期通常不超過28週。

TrendForce指出，在過去一年多以來的大缺貨潮，Fabless、IDM大廠共享缺貨漲價的紅利，但是在晶圓產能適度擴張、交期逐漸趨於正常的趨勢下，原本因供需吃緊而漲價幅度達20~40%的經銷商、代理商、中小型Fabless等業者，因庫存累積速度較快，自然也有下修訂價的壓力，因此在2022下半年各個應用領域中，合格供應商名單的首選業者仍將維持穩定供需，而非首選、產品類型單一、應用領域受限的業者則恐需降價保量以銷庫存，但總體來說，電源管理晶片在所有晶片產品中，下半年需求仍相對穩健。