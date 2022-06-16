快訊

不斷更新／暑假提前報到 4縣市宣布停實體課到6月底

竹市縱火案犯嫌妹妹是射箭國手好姊妹 原訂今年完婚卻葬生火窟

受惠車用領域需求支撐 下半年電源管理晶片需求穩健

經濟日報／ 記者劉芳妙／即時報導

根據TrendForce表示，2022上半年市況紛亂，不同功能晶片需求表現分歧，而電源管理晶片（PMIC）在全球電子裝置與電力系統的發展下，總體需求仍相對良好，不過也因功能多樣化，且廣泛應用於消費電子、通訊、運算、工控、汽車等領域，下半年供需情況逐漸出現分化，又以車用的開關穩壓器、多通道電源管理晶片等需求最強勁。

TrendForce表示，電源管理晶片規格、種類繁雜，包含線性穩壓器、開關穩壓器、多通道電源管理晶片等，甚至依使用場景還有電池充電與管理、電壓參考、USB電力傳輸晶片等產品皆屬於此範疇。

在消費電子領域中，確實在2022上半年面板、家電、消費筆電市場對功能與構造相對簡單的線性穩壓器、開關穩壓器需求降低，預估訂單甚至有下修15~30%的情形，而交期稍長的多通道電源管理晶片，在OEM及ODM控制庫存少於2個月的過程中，下半年也將出現價格競爭壓力。

至於工控與車用市場一直是兵家必爭之地，對於電源管理晶片的電壓精度、溫控、可靠性要求較高，在邁向工業5.0、汽車電動化的趨勢下，下半年產品訂價持續強勢，不過此領域大多由深耕市場數十年的德州儀器、英飛凌、亞德諾半導體、意法半導體、安森美等IDM大廠主導，中小型Fabless業者切入比例相對較低。

觀察目前交期狀況，從電源管理晶片市占率超過61%的IDM大廠來看，由於產品組合完整、品質穩定且不易被替換，加上產能需求強勁，目前新訂單的交期仍長，平均開關穩壓器交期達36~46週、多通道電源管理晶片交期達40~50週。然而，原本交期超過52週的既有訂單，部分已可提早4~16週出貨。另外從中小型Fabless業者來看，因為不論是產品規格、應用範疇皆難以跟IDM大廠比擬，交期通常不超過28週。

TrendForce指出，在過去一年多以來的大缺貨潮，Fabless、IDM大廠共享缺貨漲價的紅利，但是在晶圓產能適度擴張、交期逐漸趨於正常的趨勢下，原本因供需吃緊而漲價幅度達20~40%的經銷商、代理商、中小型Fabless等業者，因庫存累積速度較快，自然也有下修訂價的壓力，因此在2022下半年各個應用領域中，合格供應商名單的首選業者仍將維持穩定供需，而非首選、產品類型單一、應用領域受限的業者則恐需降價保量以銷庫存，但總體來說，電源管理晶片在所有晶片產品中，下半年需求仍相對穩健。

晶片 電源管理

延伸閱讀

美日要合建2奈米廠

台歐會談 聚焦半導體合作

逾百CEO籲美國會通過法案 強化對中國競爭力

日經新聞：日本將與美國合作建設本土2奈米晶片製造基地

相關新聞

IDC：估2026年亞太地區物聯網支出達4,360億美元

根據IDC最新的《全球半年度物聯網支出指南》，亞太地區（不含日本）物聯網市場將在2022年繼續成長9.1%，高於2021...

工研院科技產業經營高階主管研習班 布局產業競爭力

面對全球氣候變遷的議題及2050淨零排放目標，企業經營者布局視角必須更廣更遠。工研院開辦「科技產業經營高階主管研習班」，...

十銓高頻記憶體 全新規格升級上市

為了滿足各式多工處理、高頻率的勁速體驗與高性能電腦運算需求，並提供使用者全方位的DDR5升級選項，全球記憶體領導品牌十銓...

元太科技 獲列入2022年亞太區氣候領袖企業

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（16）日宣布，榮獲國際權威媒體Financial Times（英國金...

能源革命驅動儲能市場 至2025年全球裝機量將達362GWh

在碳中和、碳達峰目標的約束下以及系統成本持續下降的利多背景下，過去五年裡全球風能及太陽能裝機量呈現穩定增長的態勢。據Tr...

總經變數多 智邦雖對產業景氣樂觀 仍謹慎看待全年展望

網通大廠智邦今（16）日舉行股東會，通過每股配發6元現金股利。展望2022年，居高不下的通膨指數、俄烏戰爭、中國大陸封城...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。