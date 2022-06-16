工研院科技產業經營高階主管研習班 布局產業競爭力

面對全球氣候變遷的議題及2050淨零排放目標，企業經營者布局視角必須更廣更遠。工研院開辦「科技產業經營高階主管研習班」，提供高階主管必備綜觀全局的能力，今年第九期更以淨零永續為主題，力邀台積電、資誠、遠傳電信、研華科技、台灣創生平台等科技產業專家與知名領導人共聚一堂，提供獨家的科技產業趨勢與布局經驗，帶領上課的企業高階主管跟上這波綠色轉型浪潮的挑戰與商機。

工研院產業學院執行長周怡君表示，「科技產業經營高階主管研習班」著重科技趨勢與經營策略，包含科技產業發展與創新服務思維、數位轉型與資安風險對策、地緣政治與供應鏈風險等課程。同時，今年課程特別加入企業關切的淨零永續主題，從多元角度拆解綠色轉型解方。

周怡群表示，本期課程邀請到台積電資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅，分享台積電實踐ESG的目標、方法與心得；資誠永續發展服務公司董事長李宜樺從企業財務、會計面向，剖析ESG新經濟的綠色永續金融議題；工研院副院長彭裕民以科技研發投入淨零減碳的角度，講授科技如何創造零碳與循環新經濟；工研院綠能與環境研究所副所長鄭名山分享工研院的各項減碳技術發展。本課程將透不同面向與實務經驗的研習交流，提供高階主管規劃企業永續發展的策略布局方向。

周怡君進一步指出，此課程一年僅開設一班，不僅是知識的學習，更是產學研合作與人脈建立的平台。過去八期的學員中，近九成是企業董事長、總經理、協理級以上的高階主管，藉由增加與不同科技產業領域的學員間交流，激發學員間更多的良性互動，同時也有助於增進人脈資本、發掘合作商機的機會。