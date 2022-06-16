元太科技 獲列入2022年亞太區氣候領袖企業

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（16）日宣布，榮獲國際權威媒體Financial Times（英國金融時報）、Nikkei Asia（日本經濟新聞）與國際研究調查機構Statista合作評選列入亞太區氣候領袖企業（Asia-Pacific Climate Leaders）之一。

亞太區氣候領袖（Asia-Pacific Climate Leaders）評選地區涵蓋亞洲與大洋洲區，此區域具有全球最多的陸域、海域，與人口數量，因此，氣候變遷將對此區域具有顯著的風險因子。FT-Nikkei-Statista二家媒體及一家調查機構評估在2015年至2020年期間，顯著降低範疇一（Scope 1）與範疇二（Scope 2）之溫室氣體（GHG）排放的前200家公司，將其入選為亞太氣候領袖名單。

元太科技已於2021年12月宣示將在2040年達淨零碳排（Zero Carbon Emissions）目標，並計畫將於今年底達成10%的再生能源使用，成為首家達成RE10的顯示器公司。

元太科技董事長李政昊表示，元太科技很榮幸在環境永續的長期努力獲得認可。名列亞太氣候領袖名單是肯定我們實踐永續工作的重要指標，未來我們也將持續推動，落實2040淨零碳排目標。

多年來，元太科技運用低碳與環境友善的電子紙顯示技術，協助減緩氣候變遷的衝擊，致力為零碳排放目標而努力。元太科技針對以紙張、LCD，與電子紙等不同顯示載具進行二氧化碳排放量比較研究，研究結果發現電子紙顯示器具備顯著的低碳效益：

元太舉例，以一間有125家分行的金融機構為例，在導入電子紙筆記本後，每年可以減少使用1,650萬張的A4紙張，每年間接降低1,100噸的二氧化碳排放。

此外，過去7年全球已安裝約6億個約3吋左右的電子紙標籤。元太指出，假設每天更換4次價格資訊計算，使用紙質標籤所產生的二氧化碳排放量是電子紙標籤的3.2萬倍。