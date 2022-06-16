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十銓高頻記憶體 全新規格升級上市

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
十銓推出全新規格的高頻記憶體。 圖/十銓提供
十銓推出全新規格的高頻記憶體。 圖/十銓提供

為了滿足各式多工處理、高頻率的勁速體驗與高性能電腦運算需求，並提供使用者全方位的DDR5升級選項，全球記憶體領導品牌十銓科技（4967）宣布旗下ELITE SO-DIMM DDR5與ELITE U-DIMM DDR5之5600MHz高頻率標準型記憶體，將於2022年7月初在北美Amazon全新升級上市。

十銓表示，高頻率讓桌上型電腦和筆記型電腦，皆可擁有更高效能的DDR5記憶體模組，強化使用者的生產力，全面提升作業效率及儲存效能，為消費者提供更穩定、高效及低功耗的使用體驗。

十銓表示，面對高速運算與數位科技需求日益提高，新推出ELITE SO-DIMM DDR5 5600MHz與ELITE U-DIMM DDR5 5600MHz全新高頻率低功耗的記憶體模組，透過規格全面升級，滿足全球消費者於桌上型電腦或是筆記型電腦之商務、學習及娛樂等多種需求，並搭配1.1V的低工作電壓，有效減少功耗，延長電腦的使用壽命。

另外，DDR5的Same-Bank Refresh功能及優化的IC組成架構，相較DDR4可同時處理雙倍資料量，能使電腦在多工處理的狀態下，運作更流暢，大幅提升作業效率。

十銓表示，旗下ELITE SO-DIMM DDR5 5600MHz與ELITE U-DIMM DDR5 5600MHz，首波將提供單支16GB的規格，並在2022年7月初於北美Amazon搶先上市開賣。十銓推出筆記型電腦記憶體及桌上型電腦記憶體，並有8GB至32GB等多樣容量的單雙通記憶體模組供選擇，滿足消費者電腦設備的擴充需求。

記憶體模組 十銓 筆記型電腦

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