能源革命驅動儲能市場 至2025年全球裝機量將達362GWh

在碳中和、碳達峰目標的約束下以及系統成本持續下降的利多背景下，過去五年裡全球風能及太陽能裝機量呈現穩定增長的態勢。據TrendForce統計，2021年全球可再生能源累計裝機量約為3,064GW（吉瓦），平均年增幅約8~10%，又以風能及太陽能占比88%為最高的應用領域。

TrendForce表示，由於風能及太陽能裝機量增加，從而加重發電量的間接性和波動性，儲能遂成為解決棄風棄光量（未被利用的風能及太陽能）和調峰調頻（調峰指改變電量，平衡發電和用電量；調頻指改變電質，穩定用電頻率）需求的有效途徑。而在所有的儲能形式中，以磷酸鐵鋰為代表的鋰電儲能技術，相較於其他儲能技術優勢顯著，目前正成為全球新增儲能的主要裝機力量。2021年全球儲能市場保持高增長態勢，新增裝機規模為29.6GWh，年增長72.4%，預估未來5~10年全球儲能市場將迎來飛速發展，至2025年全球儲能新增裝機量約為362GWh。

以目前各國儲能市場成長速度來看，中國即將反超歐美地區，主要成長力道來自於發電側（Generation）的帶動，TrendForce認為，中國新型儲能將邁向規模化、市場化，形成以發電側為主，依賴政策驅動，強制配儲，電網側（Transmission & Distribution）、用電側（End User；包含戶用及工商業用）為輔的儲能結構，預計至2025年中國儲能市場將突破100GWh。

美國方面，由於目前抽水蓄能的新增裝機量停滯，未來增量的力道將集中在電化學儲能，預測2025年美國新增裝機量達136GWh。歐洲方面，受惠於政策和經濟性推動，儲能裝機需求激增，由於俄烏戰爭導致歐洲天然氣等能源供應緊張，用電成本不斷上漲進而引發市場恐慌，歐盟目前已定下2030新能源裝機目標，連帶刺激儲能需求上漲，預測2025年新增裝機量達54GWh。

整體來看，全球儲能產業鏈環節中的競爭格局，依集中度排序為儲能電池、儲能變流器（PCS）、系統整合（System Integration），又以儲能電池市場呈現高度集中和壟斷的態勢，預計未來集中度還會再提升。以往全球儲能電池市場主要由韓國業者如LG、三星SDI掌握，隨著中國儲能電池廠商比亞迪、寧德時代的布局加速，凸顯儲能系統成本優勢，使中國業者市占持續擴大。技術方面，中國儲能電池廠商以磷酸鐵鋰為主，海外廠商則以三元鋰電池為主，但由於近年三元鋰電池的安全性等問題，導致普遍市場接受度低於磷酸鐵鋰電池。

儲能PCS則多為太陽能逆變器廠商，預計未來PCS將延續太陽能逆變器的競爭格局。領先企業如陽光電源、SMA之間的競爭將會加劇，集中度將進一步提升；系統整合則呈現相對分散的競爭格局，以中小企業居多，部分上游龍頭企業如陽光電源、NextEra Energy對此均有布局。