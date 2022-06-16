總經變數多 智邦雖對產業景氣樂觀 仍謹慎看待全年展望

網通大廠智邦今（16）日舉行股東會，通過每股配發6元現金股利。展望2022年，居高不下的通膨指數、俄烏戰爭、中國大陸封城在在為全球總體經濟帶來變數，智邦科技董事長林明蓉對今年全年展望持謹慎態度，「雖然樂觀期待我們的成長性，但仍以戒慎恐懼的心情來謹慎應對，期望讓全年訂單去化加速，展現好成績給大家。」

智邦科技董事長林明蓉指出，從今年上半年的營運狀況來看，訂單去化速度、零組件庫存、產能需求、人才培育、新技術與新營運模式等，都面對嚴峻考驗，下半年狀況也仍十分挑戰。

從網通產業發展來看，資料上雲端是一個重要發展趨勢，加上居家辦公、遠距醫療、自駕車技術持續發展，林明蓉認為，雲端產品需求會是大勢所趨，中長期仍看好網通產業景氣。

至於過去兩年科技產業面臨的長短料問題，林明蓉也說，市場對於存貨絕對數、周轉率都給予高度關注，不過，智邦備料主要都是因應大客戶需求，相對風險都是可控狀態。

展望未來，除了既有的業務與營運效率提升，智邦也即將啟動竹北AI園區建置，預計第三季動工、2024年上半年完工，海外生產據點布局也將考量越南、印度等地，以持續面對動盪的全球產業情勢變化。