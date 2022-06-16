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HTC三度與巴塞爾藝博會合作 展出VR藝術作品

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
宏達電旗下VIVE Arts三度與巴塞爾藝博會合作，展示VR藝術作品。圖／宏達電提供
宏達電旗下VIVE Arts三度與巴塞爾藝博會合作，展示VR藝術作品。圖／宏達電提供

宏達電旗下VIVE Arts與巴塞爾藝博會合作，6月16日至6月19日，在巴塞爾展覽中心1號展廳展示VIVE Arts 與Albert Oehlen、曾吳兩位藝術家的全新合作作品。

VIVE Arts 總監葉心宇表示，很高興能夠於巴塞爾藝博會中首次亮相Albert Oehlen及曾吳的首件VR 作品，希望觀眾能細細體會這兩位藝術家大相逕庭的表現手法，「自 Covid-19疫情開始，數位科技就在藝術界中扮演著不可或缺的一角，很期待這兩件曠世巨作，為VR藝術媒介樹立全新標竿，展現出無窮的創造力和尖端科技。」

Albert Oehlen自1980年代以來就一直是當代藝術界的領軍的人物，他將抽象、具象、拼貼和電腦產生的繪畫元素一同融合至畫布上，他從 1990年代開始將新科技融入他的實體作品中。Albert Oehlen說，「先前有人問我能否紀錄我創作的過程，以VR創作的靈感就此湧現。我心想有個虛擬形像能為我代勞的想法很新穎，也讓我可以不用站在攝影機前。」

從敘述至紀錄片，到現場表演和錄像藝術，曾吳的作品都以跨越風格及限制的藩籬而聞名。曾吳表示，「非常榮幸與VIVE Arts合作，他們為我提供了一種前所未有的創造方式。作為一名電影製作人，我對非線性敘事的可能性感到非常興奮，而以VR方式建構《白鯨記》這樣的小說世界而言，看來相當適合。」

VIVE Arts致力於與藝術家建立長久關係，讓他們透過創新的數位科技來拓展作品範疇，此次也是VIVE Arts第三次成為巴塞爾藝博會的官方VR合作夥伴，雙方攜手致力推廣、拓展藝術創新技術。

VR 藝術家 疫情

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