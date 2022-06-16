第五屆「2022小企業大經濟」線上論壇即將登場

由AI人工智慧領導品牌行動貝果（MoBagel）舉辦的年度盛事，第五屆「2022小企業大經濟」線上數位論壇，將於6月29日（三）盛大舉行。今年主題為「打造數據時代，解鎖顧客不斷上門的經營密技」，透過「銷售為導向」的AI數據分析，協助中小企業加速數位轉型，化危機為轉機、掌握新商機。

「2022小企業大經濟」論壇，今年將邁向第五屆，領銜演講的除行動貝果營運長暨共同創辦人王易如（Iru Wang）外，還包括：Google台灣客戶解決方案的資深業務總監李卓勳（David Lee）、Yahoo數據分析營銷業務經理劉昭利（Leo Liu）、POP UP ASIA亞洲手創展創辦人顏瑋志（Jerry Yen），就行銷科技、數位媒體、電商平台等層面進行探討，協助企業備戰，迎接數據時代。

王易如說：「疫情帶來新常態也刺激了新經濟，同時也是中小企業利用數據與AI的優化經營機會點。行動貝果將以AI數據分析專家角色，同時聯合業界行銷科技產業專家、數位媒體專家以及電商，透過小企業大經濟論壇的分享，我們期望能帶給企業對於商務經營的嶄新思維，陪伴中小企業提升競爭力。」

自2020年以來，全球受到COVID-19疫情持續影響，不僅改變了人們生活樣貌，也為經濟發展、產業型態帶來不可逆的劇烈變化。時至2022年的今日，台灣的中小企業正面臨後疫情時代引起的嶄新態勢，眼看疫情至今尚未緩解，該如何因應環境劇變、快速適應新市場，創造有效獲利模式？而掌握AI／ML人工智慧，打造數據分析策略，無疑已成為企業生存的重要關鍵。

數位轉型已被認為中小型企業能否自疫情衝擊中存活下來的藥方，透過「2022小企業大經濟」線上數位論壇，王易如、李卓勳、劉昭利、顏瑋志將針對行銷科技、數位媒體、電商平台等層面進行探討，協助企業備戰，迎接數據時代，加速實現數位布局。