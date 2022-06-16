快訊

竹市輪胎行遭縱火釀8死 消防專家曝「逃不掉」真相

連工程師都覺得AI有自我意識 人工智慧是「人」嗎？

新竹偏鄉建案開五、六字頭 專家驚：挖到石油嗎？

第五屆「2022小企業大經濟」線上論壇即將登場

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
行動貝果將於6月29日（三）舉辦「2022 小企業大經濟」線上論壇。行動貝果／提供
行動貝果將於6月29日（三）舉辦「2022 小企業大經濟」線上論壇。行動貝果／提供

由AI人工智慧領導品牌行動貝果（MoBagel）舉辦的年度盛事，第五屆「2022小企業大經濟」線上數位論壇，將於6月29日（三）盛大舉行。今年主題為「打造數據時代，解鎖顧客不斷上門的經營密技」，透過「銷售為導向」的AI數據分析，協助中小企業加速數位轉型，化危機為轉機、掌握新商機。

「2022小企業大經濟」論壇，今年將邁向第五屆，領銜演講的除行動貝果營運長暨共同創辦人王易如（Iru Wang）外，還包括：Google台灣客戶解決方案的資深業務總監李卓勳（David Lee）、Yahoo數據分析營銷業務經理劉昭利（Leo Liu）、POP UP ASIA亞洲手創展創辦人顏瑋志（Jerry Yen），就行銷科技、數位媒體、電商平台等層面進行探討，協助企業備戰，迎接數據時代。

王易如說：「疫情帶來新常態也刺激了新經濟，同時也是中小企業利用數據與AI的優化經營機會點。行動貝果將以AI數據分析專家角色，同時聯合業界行銷科技產業專家、數位媒體專家以及電商，透過小企業大經濟論壇的分享，我們期望能帶給企業對於商務經營的嶄新思維，陪伴中小企業提升競爭力。」

自2020年以來，全球受到COVID-19疫情持續影響，不僅改變了人們生活樣貌，也為經濟發展、產業型態帶來不可逆的劇烈變化。時至2022年的今日，台灣的中小企業正面臨後疫情時代引起的嶄新態勢，眼看疫情至今尚未緩解，該如何因應環境劇變、快速適應新市場，創造有效獲利模式？而掌握AI／ML人工智慧，打造數據分析策略，無疑已成為企業生存的重要關鍵。

數位轉型已被認為中小型企業能否自疫情衝擊中存活下來的藥方，透過「2022小企業大經濟」線上數位論壇，王易如、李卓勳、劉昭利、顏瑋志將針對行銷科技、數位媒體、電商平台等層面進行探討，協助企業備戰，迎接數據時代，加速實現數位布局。

疫情 電商

延伸閱讀

人工智慧是人嗎？從Google的LaMDA談如何與「牠」共存

Spotify收購倫敦人工智慧新創Sonantic 未來可能跨入遊戲等創作應用市場

影／空拍機罕見被老鷹連抓2次留痕跡 專家曝這原因

台灣大、遠傳 攻購物節商機

相關新聞

全新體驗！乘著高速網路起飛 航向虛實交融、 多維共演的新美地

3G到4G，已為人類生活帶來了許多變革，5G時代接踵來到。在高速、低延遲、多連結的網路世代，以人性為依歸的科技，又將為人類生活帶來哪些全新體驗？

變身蝙蝠俠、蜘蛛人！解放衣服想像 智慧衣現在進行式

電影往往是未來的一帖預言。電影中蝙蝠俠、蜘蛛人能在彈指之間飛天遁地，秘密就藏在那套結合電腦與織品的定番著裝，隨著科技發展，或許有朝一日，凡夫俗子如你我，都可能體驗一下變身超級英雄的滋味！

HTC三度與巴塞爾藝博會合作 展出VR藝術作品

宏達電旗下VIVE Arts與巴塞爾藝博會合作，6月16日至6月19日，在巴塞爾展覽中心1號展廳展示VIVE Arts ...

第五屆「2022小企業大經濟」線上論壇即將登場

由AI人工智慧領導品牌行動貝果（MoBagel）舉辦的年度盛事，第五屆「2022小企業大經濟」線上數位論壇，將於6月29...

P2E的新世界！玩遊戲不只為了樂趣...還能賺錢

P2E是 Play to Earn的縮寫，意思是邊玩遊戲邊賺錢。大眾之所以會對P2E感興趣，是因為這裡賺的錢不只是遊戲裡的錢，還包含了現實世界裡的錢。

鴻海電動車電芯中心 高雄動土

繼發表電動車Model T後，鴻海集團昨天在高雄市政府舉辦象徵性動土儀式，宣布首座電動車電芯試量產中心落腳和發產業園區，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。