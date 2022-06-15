美日合作2奈米、2025年量產 台積電：不用擔心

台積電（2330）明日除息，近日來連續遭外資連五日賣超7.3萬張，日媒最新報導，美日合作發展2奈米，最快2025年將啟動首座2奈米生產基地，外界解讀，劍指台積。不過台積電董事長劉德音日前在股東會已透露，台積電2奈米良率數據相當不錯，也強調不會受美日合作威脅。

根據日經新聞最新報導指出，美日半導體戰略合作，最快今年夏天就會展開共同研究，雙方目標最快2025年在日本啟用2奈米生產基地。兩國企業將依據雙邊晶片技術合作夥伴關係，進行半導體設計和量產研究，潛在合作模式包含共同創立新公司，或由日本企業設立新的生產基地，日本經濟產業省將補助部分研發成本和資本支出。

台積電結合全球影像感測器龍頭日本索尼及豐由汽車零組件供應裕日本電裝株式會社（DENSO）參與合資成立JASM，計劃在熊本設立全新12吋晶圓廠，同時切入製程由原規劃的28／22奈米推進至16/12奈米；目前台積電已到美日設廠，但各國由於戰略考量，仍希望降低先進製程對台積電依賴。

台積電也到美國亞利桑那州設廠，但美國白宮幕僚也認為，台積電先進製程占比過高，在台海緊張局勢升高下，有必要提升美國先進製程主導地位。美國總統拜登日前拜訪日本與韓國，並參訪半導體廠，外界憂心可能對台積電帶來威脅。

對此，劉德音認為，美日、美韓合作目的不是超越台積電，而且美國與台灣還是有很多合作，只是不同形式而已，包括貿易、智財與半導體供應鏈等，大家不用擔心。

劉德音表示，美國與日本及韓國合作並不是目標要超越台積電，而是保障美國貿易、科技方面的成長，台灣絕對是合作的一部分，台積電大部分客戶也在美國，所以樂見更多的合作，對台灣不會是個威脅。