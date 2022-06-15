中華電信落實ESG 率先實施內部碳費

中華電信（2412）今（15）日宣布，今年7月1日起，分階段實施「內部碳費」，將以每噸碳1,600元(約54美元 )的「有感價格」計算排碳費用，並以此列計為各事業部門的費用，以督促內部各單位積極節能減碳。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信去年特別將「企業社會責任委員會」改組為「永續發展委員會」，加強ESG各個面向的推動力道，今年更積極落實ESG新作為。

謝繼茂表示，對內，除希望公司各單位及同仁都要把ESG的思維納入日常的營運工作內，本次更超前部署領先國內同業實施內部碳費，希望公司上下更重視節能減碳，積極提升能源效率，為環境永續進一步做出貢獻。對外，藉由對金融機構與資金需求方要求達到一定ESG門檻，讓短期的資金運用能發揮責任投資的影響力，促使更多機構落實及提升ESG。

中華電信表示，碳費計價先以事業部門的範疇二排碳（間接排放，用電為主）為基礎，並於2023年1月起新增涵蓋範疇一(直接排放)之碳排。

此外，中華電信表示，公司的短期資金運用將引進責任投資的理念，在檢視金融產品及交易對象時加入ESG的要求，希望藉此發揮影響力，促使更多機構加速推動ESG，以實際行動拋磚引玉，期待更多企業一起響應，藉由落實ESG，將台灣的美好永續傳承。

中華電信表示，設定內部碳費是敦促同仁落實節能減碳的重要措施，但公司更重視以創新的方式實行節能減碳。未來公司將設立碳費基金，做為各事業部門鼓勵創新減碳、採購再生能源、更換節能設備、推動社會公益等投資ESG所需之財務來源，持續加強推動ESG永續發展。

中華電信強調，推動ESG永續發展不遺餘力，秉持「永遠走在最前面」的品牌精神，在5G及IDC等業務不斷成長且耗電增加的情況下，仍設定2030年碳排放要比2020年減半與IDC機房百分之百使用再生能源的積極目標、長期目標2050年達到淨零碳排；經公司同仁的努力，採取節電與採購再生能源雙管齊下的策略，積極汰換老舊網路設備與洽詢再生能源供應商，可望順利達成規劃的減碳目標。