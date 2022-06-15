精誠跨入企業即時通訊協作市場 以科技力解決企業痛點

經濟日報／ 記者張瑞益／即時報導

精誠資訊（6214）攜手互動資通投入EIM（Enterprise Instant Messaging）企業即時通訊協作市場，為台灣企業與公部門提供跨國、跨場域的即時溝通平台服務，以降低溝通成本、提升營運績效。

精誠與《team+》攜手進軍EIM企業即時通訊協作平台市場，已經展現合作綜效，目前己經有多個金融業大型金控、銀行等成功導入服務案例，未來將積極拓展雙方在醫療、製造及公部門等新市場的合作。

互動資通是企業即時通訊解決方案廠商，其EIM產品《team+》採私有雲建置架構，是台灣原生最早提供「企業APP即時通訊解決方案」的軟體服務商，使用企業與組織超過5,000家，用戶帳號數突破200萬，代表客戶包含多家大型醫學中心、金控公司、中央暨地方縣市政府、國內大型銀行、上市櫃製造業及服務業等。

精誠資訊表示，如何提供安全而有效率且低溝通成本的遠距工作環境，是疫情期間企業與組織最重要的課題。《team+》已有多年協助企業數位轉型的成功經驗，包含整合企業通訊錄，使跨部門、跨地域、跨關係企業可以輕鬆橫向溝通，一鍵找人；使用者可自行定義訊息分類與任務型群組，透過主動推播與通報，做到即時性雙向溝通，重要公告不漏接，同時完整記錄訊息傳遞軌跡，大幅降低組織溝通成本。

互動資通董事長郭承翔董事長表示，溝通成本是企業日常營運管理的關鍵之一，在目前遠距、多點、多工的工作主流下，企業需要依賴可靠且安全的商用即時溝通平台，完成日常營運作業，特別是需要跨地域、跨團隊以及跨國運作的團隊，互動資通與精誠資訊要協助台灣企業以在地開發、具資安基礎的平台成功數位轉型，攜手台商走入全世界，在全球市場用台灣的科技服務永續經營，打造出更多產業專屬的整合協作生態系。

精誠 疫情 生態

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