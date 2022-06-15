俄烏戰爭未緩、通膨影響 華新科保守看下半年景氣

被動元件大廠華新科（2492）今（15）日舉行股東常會，展望產業後市，副董事長暨總經理顧立荊坦言，在俄羅斯與烏克蘭戰爭未緩，加上全球通膨與升息變數等，今年下半年景氣不會太樂觀，不過車用、工業和伺服器應用等高階品需求仍穩健，顧立荊估價格還有調漲空間，華新科全年營收仍可較去年小幅成長，但獲利恐較去年衰退。

顧立荊說明，雖然薪資有些微調漲，但是大家花錢意願會降低，先前市場也傳出顯卡的庫存急速飆高，輝達有意延後顯卡新品上市，整體來看，在半導體缺料和物流貨運塞港將緩解之下，但疫情仍未舒緩，消費力會受到排擠。

顧立荊進一步說，從終端應用來看，一般消費筆記型電腦需求反轉，中國大陸手機市況明顯下滑，惟品牌遊戲機、蘋果和三星等高階智慧型手機、以及美系電動車大廠等需求持續穩健，雖然看下半年沒有那麼樂觀，但預期年底的消費旺季和明年初的大中華區農曆春節需求仍在。

顧立荊強調，受惠於車用、伺服器、醫療等應用仍強勁，高階積層陶瓷電容（MLCC）以及晶片電阻產品需求不受影響，價格趨勢穩定，甚至高階品價格有漲價空間，至於標準型被動元件產品價格將受到市況影響下滑，而中國大陸低階被動元件產品降價幅度明顯，主要是因為陸廠削價競爭，且陸廠的技術水平與台廠間仍有一段差距。

近幾年華新科積極布局車用領域，目前車用營收比重約10%，隨著現階段路竹廠、馬來西亞廠車用產能已接近滿載，顧立荊指出，明年公司將針對路竹廠車用產品進行擴產，預計將擴出一倍產能，目標兩年內車用佔比將拉升至20%。