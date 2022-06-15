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英特爾推桌機獨立顯卡 這幾家台廠有望受惠

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
晶片大廠英特爾於15日宣布，推出Intel Arc A380繪圖晶片（GPU）。路透社
晶片大廠英特爾於15日宣布，推出Intel Arc A380繪圖晶片（GPU）。路透社

晶片大廠英特爾於15日宣布，推出Intel Arc A380繪圖晶片GPU），這是Arc A3系列桌上型顯示卡的首款產品，該公司的目標主攻主流玩家與內容創作者。外界預期，該公司相關合作夥伴包括宏碁（2353）、華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）等，都有機會增添相關商機。

目前獨立GPU市占主要由輝達與超微瓜分，其中輝達約占八成市場，英特爾相隔多年重回獨立GPU市場後，先是推出用於筆電的Intel Arc獨立繪圖晶片系列，採用台積電（2330）6奈米製程打造，然後再陸續拓展至桌機領域，另外還將有工作站應用相關產品。

英特爾表示，從本月開始，Intel Arc A380 GPU將透過桌上型電腦生態系合作夥伴，先行在中國大陸推出，並從夏季逐漸擴大至全球市場。

GPU 英特爾 晶片

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