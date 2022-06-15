美日合作2奈米製程拚2025年量產 台積電：不會受威脅

美日合作發展2奈米半導體先進製程有譜，據日經新聞報導，美日合作發展2奈米，最快2025年將啟動首座2奈米生產基地，外界解讀，美日聯手降低對台積電依賴，不過台積電今日重申，台積電董事長劉德音稍早在股東會時回答股東提問時，已透露台積電2奈米良率數據相當不錯，也強調不會受美日合作威脅。

據了解，儘管美日都拉攏台積電前往設廠，不過由於美日戰略合作，仍以降低先進製程對台積電依賴為首要考量，稍早即傳出美日打算聯手發展2奈米晶片。

根據日經新聞最新報導指出，美日半導體戰略合作，最快今年夏天就會展開共同研究，雙方目標最快2025年在日本啟用2奈米生產基地。

日經新聞並進一步揭露，兩國企業將依據雙邊晶片技術合作夥伴關係，進行半導體設計和量產研究，潛在合作模式包含共同創立新公司，或由日本企業設立新的生產基地，日本經濟產業省將補助部分研發成本和資本支出。

據了解，雖然台積電結合全球影像感測器龍頭日本索尼及豐由汽車零組件供應裕日本電裝株式會社（DENSO）參與合資成立JASM，計劃在熊本設立全新12吋晶圓廠，同時切入製程由原規劃的28／22奈米推進至16/12奈米，但日本輿論仍認為全球逾九成的先進製程幾乎全賴依賴台積電在台灣生產，台積電赴日投資並不是先進製程，又拿到日本政府一半補助，反彈聲浪不小。

美國白宮幕僚也認為台積電先進製程占比過高，在台海緊張局勢升高下，有必要提升美國先進製程主導地位，因此推動美日在半導體戰略合作，即針對先製程、設備和關鍵材料著手，藉此降低對台積電依賴。

不過針對美日半導體戰略合作，劉德音回答股東時表示，台積電、英特爾都有發展2奈米，而且台積電的2奈米良率相當不錯，他認為美日半導體戰略合作應只是備案，不會威脅到台積電，要股東「放心且不必擔心」。

台積電供應鏈透露，台積電2奈米研發進度比預期還好，今年6月自竹科管理局核撥新竹寶山用地後，即展開整地作業，台積電也預定今年第4季成立試產部隊，整個生產計畫預定年底可進行裝機，規劃於2024下半年進行風險性試產，2025年量產，提供晶圓代工服務的時程，仍會領先全球。