5G帶動 MIC：今年台灣通訊產業達4.45兆、年增5.8%

資策會產業情報研究所（MIC）舉行《35th MIC FORUM Spring韌力》線上研討會，MIC預估2022年全球通訊產業將達7,248億美元（約21兆新台幣），成長1.2%，而展望2022年台灣通訊整體產業，預計達4.45兆新台幣，較2021年成長5.8%。

資深產業顧問張奇指出，台灣通訊產業占全球比重持續上升，在2014、2018與2022年分別約占14%、16%與18%，平均每4年市占成長2%。另外，預估2022年台灣5G產業成長20.3%，達2.4兆新台幣，占台灣整體通訊產業達55%。

觀測全球智慧型手機市場，資策會MIC預估，2022年全球手機市場成長約1%，出貨下修至13.7億台，主要與封城效應、供應縮減與中國大陸需求疲軟等變數發酵，陸系三大品牌下調全年出貨目標有關。由於手機關鍵零組件無明顯升級，以及消費需求停滯，全球5G手機下修至約7.1億台，不過品牌廠仍持續著力5G產品線，預估滲透率仍可達52.2%。

資策會MIC預估，5G手機占台灣5G整體產業比重相當高，張奇表示，2022年5G iPhone出貨年增長約20%，將大幅挹注台灣5G手機產值，達2.7兆新台幣，2022年有兩大觀測重點，一是疫情風險帶動產地移轉加速，印度製造力道加大，台廠面臨擴大印度產能壓力；二是碳中和催生充電介面統一，台廠供應鏈有望受惠於接口整合。

展望2022年電信網路（網通設備），台灣產業占全球比重16.8%，年成長7.5%，達9,525億新台幣。資策會MIC指出，雖然零組件晶片供貨吃緊，出貨議題已大幅改善，系統組裝部分，主要網通業者2021與2020年存貨相比成長近1.5倍，因此去庫存將是各家業者2022年的重要課題。

資策會MIC表示，觀測未來產業發展，繼美國與英國之後，更多國家如義大利、澳洲也推出全國或偏鄉地區網路基礎建設升級計畫，將帶動10G光纖FTTH、5G 固定接取上網FWA設備，以及低軌衛星LEO網路設備出貨。除此，Wi-Fi 6/6E新產品的拓市有利於網通廠營收，上游廠商也高度期望，已有大廠開始布局2023年Wi-Fi 7。

資策會MIC表示，疫情以來台廠受惠於各國WFH的寬頻裝置需求，陸續接獲包含傳統數據機、新一代Wi-Fi 6/6E路由器、5G FWA與低軌衛星LEO產品的國際大廠訂單，因此2020與2021年營收接連成長，然而可觀察到主要廠商毛利率有衰退現象，主要是上游零組件漲價、備料存貨增加與海空運成本竄升等供應鏈干擾因素導致，進入2022年又遭逢俄烏戰爭、中國大陸封城管控與全球通膨影響，皆可能左右臺廠獲利表現。

觀測全球與台灣5G產業發展，資策會MIC預估，2022年全球成長29%，而台灣5G占全球比重17.6%，年成長20.3%，達2.4兆新台幣，張奇表示，未來需觀察中國大陸封城，造成5G晶片、零組件、終端產品的運輸受阻是否獲得緩解。觀測5G產業三大發展關鍵，一，美國650億美元的八年寬頻網路基礎建設，以及陸系設備替換政策，台廠將有望在其中扮演角色；其二，Open RAN於多國持續拓展布建；其三，電信業者的行動通訊營收多數成長，特別是美中皆成長約8%，歐洲成長約3%。