MIC估今年全球筆電出貨2.2億台 商用、電競PC表現佳　

資策會產業情報研究所（MIC）今（15）日起至6月27舉行《35th MIC FORUM Spring韌力》線上研討會。資策會MIC表示，元宇宙熱潮帶動面板顯示產業技術持續創新升級，當AR/VR智慧眼鏡面板達高階顯示性能要求，使用者才可在不暈眩的情況下，獲得高沉浸式人機互動體驗。目前解析度技術水準已普遍達標，但在戶外環境亮度、對比度以及兼顧視力保護的瓶頸仍有待突破。

MIC預估2022年全球筆電出貨2.2億台，較2021年衰退10.3%，全球桌機出貨7,984萬台，衰退2.7%，歷經2020、2021年疫情驅動PC市場高成長，本來即預期2022年宅經濟效益收斂，卻遭逢俄烏戰爭、中國大陸實施封控等影響，加劇全球經濟衰退與通膨，降低市場消費信心。

MIC產業顧問林柏齊指出，產品組合成為2022年影響PC品牌市占關鍵，商用、電競PC占比高的品牌廠更具優勢，Chromebook主力品牌廠較弱勢，另外，隨著M1系列自製晶片持續更新，Apple下半年出貨大增，預估Apple PC市占持續成長，其筆電市占將成長1.5%。

資策會MIC表示，台灣PC出貨受到上半年缺料、通膨、戰爭等全球性因素影響，出貨量較去年同期明顯下滑，預估2022年筆電出貨1.78億台，衰退11%，不過受惠於出貨動能遞延以及傳統旺季效應，預期下半年出貨量恢復正成長。桌機部分，2022年台灣出貨量為4,379萬台，衰退1.4%，展望下半年，傳統旺季效應及CPU、GPU新品上市使出貨量得以微幅提升。產業顧問林柏齊觀察，受到通膨與各國央行升息影響，2022年挖礦需求轉弱，電競PC顯卡貨源轉趨穩定，預期隨著下半年顯卡新品持續推出，將帶動電競PC出貨與營收成長。

觀測PC產業關鍵議題，林柏齊指出，黑天鵝效應持續左右下半年的出貨，台灣資訊產業應更加留意物料採購與庫存管理，避免利潤受到衝擊。針對物料採購，下半年IC料件缺貨將較2021年緩解，量與價開始出現談判空間，不過金屬與塑料受到戰事影響，成本提升，隨著中國大陸工廠逐步復工，第3季零組件料件短缺狀況有望改善。庫存管理部份，高水位材料庫存已成為未來新常態，成品庫存下半年將減緩。針對運輸物流，因應北美、歐洲與中國大陸不同地區因素，也影響國際運費的漲跌幅度，預期運輸成本將隨著供需調整逐漸回穩。