MIC：台伺服器出貨量逐季成長 年增將達9.4%

資策會MIC表示，台灣伺服器產業受惠於雲端服務商建造超大型資料中心，出貨量逐季成長，預估2022年出貨1,136萬台，成長9.4%，產業顧問林柏齊表示，影響未來台廠是否有更佳表現的關鍵取決於伺服器IC缺料狀況，隨著全球晶圓代工產能持續擴產，2022年伺服器IC缺料稍有緩解卻依舊緊俏，相較2021年PMIC為主的缺料問題，未來需觀察網路晶片與網路卡（LAN Card）是否出現交期延長情形。

資策會產業情報研究所（MIC）今（15）日起舉行《35th MIC FORUM Spring韌力》線上研討會。

資策會MIC表示，台灣PC出貨受到上半年缺料、通膨、戰爭等全球性因素影響，出貨量較去年同期明顯下滑，預估2022年筆電出貨1.78億台，衰退11%，不過受惠於出貨動能遞延以及傳統旺季效應，預期下半年出貨量恢復正成長。

桌機部分，2022年台灣出貨量為4,379萬台，衰退1.4%，展望下半年，傳統旺季效應及CPU、GPU新品上市使出貨量得以微幅提升。林柏齊觀察，受到通膨與各國央行升息影響，2022年挖礦需求轉弱，電競PC顯卡貨源轉趨穩定，預期隨著下半年顯卡新品持續推出，將帶動電競PC出貨與營收成長。

林柏齊指出，黑天鵝效應持續左右下半年的出貨，台灣資訊產業應更加留意物料採購與庫存管理，避免利潤受到衝擊。針對物料採購，下半年IC料件缺貨將較2021年緩解，量與價開始出現談判空間，不過金屬與塑料受到戰事影響，成本提升，隨著中國大陸工廠逐步復工，第3季零組件料件短缺狀況有望改善。庫存管理部份，高水位材料庫存已成為未來新常態，成品庫存下半年將減緩。針對運輸物流，因應北美、歐洲與中國大陸不同地區因素，也影響國際運費的漲跌幅度，預期運輸成本將隨著供需調整逐漸回穩。

綜觀全球伺服器市場，受惠於雲端服務業者擴建資料中心、中國大陸數位中國與新基建政策商機，資策會MIC預估2022年全球出貨成長5.2%，達1,367萬台，且逐年穩定成長約5%，短中期的成長關鍵來自於資料中心建造、伺服器處理器新品推出以及智慧資料中心驅動，長期將來自5G邊緣伺服器及AI特化伺服器應用普及、占比上升的影響。林柏齊指出，隨著數據、算力與算法大幅成長，資料中心建造者未來將提升發展AI應用與混合雲架構的資源配置，且將更加重視淨零碳排與資安議題。