鴻海電動車電芯中心投資高雄60億 後年第一季量產

繼發表電動車Model T後，鴻海電動車產業又往前邁進一步。今天在高雄市府舉辦象徵性動土儀式，鴻海董事長劉揚偉率幹部搭乘電動巴士抵達會場，他表示，今天是鴻海在高雄打造新能源產業鏈的重要里程碑。

鴻海宣布首座電動車電芯試量產中心落腳和發產業園區，預計投資60億，2024年量產達1GWh（百萬千瓦），提供電動巴士、乘用車及儲能應用，未來量產中心選在橋頭科學園區，預計創造5000工作機會。

高雄布局電動車產業，全球電動車車用功率放大器代工龍頭穩懋進駐南科高雄園區，預計2024年量產；另發展電動車電池的台泥三元能源去年在小港設立全台首座超級電池工廠，預定2023年啟用，另有鴻海、鴻華及順益等電動車關鍵大廠落腳橋科。

鴻海電芯研發暨試量產中心今天在市府舉辦動土典禮，鴻海董事長劉揚偉率幹部搭乘電動巴士抵達會場。他表示，今天是鴻海在高雄打造新能源產業鏈的重要里程碑，整個電池產業鏈從上游材料、中游電芯到下游電池包都追求在地化，台灣電池產業鏈做出來的電池供應給採用MIH規格的電動車，鴻海在高雄建構完整電池、研發、整車輸出生態系。

市長陳其邁肯定說，根據過去代工或科技產業的系統能力，「我相信鴻海一定會成功」，鴻海不僅可以整合國內的廠商，全球的其他大廠那也會因為鴻海的系統整合能力而來投資高雄，尤其在智慧城市的發展上，鴻海集團是最佳夥伴。