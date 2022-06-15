聽新聞
test
0:00 / 0:00
鴻海電動車電芯中心投資高雄60億 後年第一季量產
繼發表電動車Model T後，鴻海電動車產業又往前邁進一步。今天在高雄市府舉辦象徵性動土儀式，鴻海董事長劉揚偉率幹部搭乘電動巴士抵達會場，他表示，今天是鴻海在高雄打造新能源產業鏈的重要里程碑。
鴻海宣布首座電動車電芯試量產中心落腳和發產業園區，預計投資60億，2024年量產達1GWh（百萬千瓦），提供電動巴士、乘用車及儲能應用，未來量產中心選在橋頭科學園區，預計創造5000工作機會。
高雄布局電動車產業，全球電動車車用功率放大器代工龍頭穩懋進駐南科高雄園區，預計2024年量產；另發展電動車電池的台泥三元能源去年在小港設立全台首座超級電池工廠，預定2023年啟用，另有鴻海、鴻華及順益等電動車關鍵大廠落腳橋科。
鴻海電芯研發暨試量產中心今天在市府舉辦動土典禮，鴻海董事長劉揚偉率幹部搭乘電動巴士抵達會場。他表示，今天是鴻海在高雄打造新能源產業鏈的重要里程碑，整個電池產業鏈從上游材料、中游電芯到下游電池包都追求在地化，台灣電池產業鏈做出來的電池供應給採用MIH規格的電動車，鴻海在高雄建構完整電池、研發、整車輸出生態系。
市長陳其邁肯定說，根據過去代工或科技產業的系統能力，「我相信鴻海一定會成功」，鴻海不僅可以整合國內的廠商，全球的其他大廠那也會因為鴻海的系統整合能力而來投資高雄，尤其在智慧城市的發展上，鴻海集團是最佳夥伴。
經發局指出，高市府將加碼調高電動公車營運虧損補貼，另購買在地生產電動公車可享每輛150萬補助，鼓勵電動車產業落地高雄，預期為高雄創造近5000個就業機會，未來也將與交通部合作在橋科打造國家級自駕車聯網試驗場域，結合智慧共桿產業聯盟，提供車聯網技術及產品驗證、服務試鍊，成為全球重要的智慧電動巴士、智慧交通生產基地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言